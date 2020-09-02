Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей

Президент поручил правительству до ноября подготовить совместно с Общественной палатой предложения по механизму целевого финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе за рубежом) детям, страдающим жизнеугрожающими и редкими заболеваниями.

В том числе речь идет о расходах на приобретение дорогих лекарств, медицинских изделий и средств реабилитации.

Средства на эти цели предполагается взять из бюджетных поступлений, связанных с повышением ставки НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.