Путин расширил круг получателей выплат к 75-летию Победы

Выплату к юбилею, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, получат участники ВОВ, противостоявшие бандитскому подполью в Прибалтике, Беларуси и на Украине.

"Да", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос​​​.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил про обращение главы СВР Сергея Нарышкина и руководителей других силовых ведомств в адрес президента с просьбой распространить эти выплаты на вышеуказанную категорию участников Великой Отечественной войны.

"Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ", - сказал Хинштейн. Копию подписанного документа депутат привел на своей странице в микроблоге Twitter.