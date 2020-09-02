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02.09.2020 14:30
Рубрика: Власть

Путин расширил круг получателей выплат к 75-летию Победы

Текст: Кира Латухина
Выплату к юбилею, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, получат участники ВОВ, противостоявшие бандитскому подполью в Прибалтике, Беларуси и на Украине.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

"Да", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос​​​.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил про обращение главы СВР Сергея Нарышкина и руководителей других силовых ведомств в адрес президента с просьбой распространить эти выплаты на вышеуказанную категорию участников Великой Отечественной войны.

"Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ", - сказал Хинштейн. Копию подписанного документа депутат привел на своей странице в микроблоге Twitter.

Власть Работа власти Президент 75 лет Великой Победы

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