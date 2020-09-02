Путин расширил круг получателей выплат к 75-летию Победы

"Да", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил про обращение главы СВР Сергея Нарышкина и руководителей других силовых ведомств в адрес президента с просьбой распространить эти выплаты на вышеуказанную категорию участников Великой Отечественной войны.
"Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ", - сказал Хинштейн. Копию подписанного документа депутат привел на своей странице в микроблоге Twitter.
К истории вопроса.— Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 2, 2020
Теперь точка поставлена самим @KremlinRussia. Справедливость восторжествовала! Люди воевали с такими же фашистами, рискуя жизнью, как и на фронте. https://t.co/YO8Syyh2oX https://t.co/0Bt345xMp5