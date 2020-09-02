Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Общественной палате провести при участии НКО и партий анализ результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Доклад должен быть подготовлен до октября.

Также Владимир Путин рекомендовал ОП РФ обеспечить оперативное рассмотрение обращений граждан и организаций и осуществление мероприятий по итогам рассмотрения для урегулирования социальных конфликтов.

Еще Общественной палате рекомендовано поддерживать гражданские инициативы, направленные на повышение качества жизни. Доклад нужно сделать до декабря, а далее представлять его ежегодно.