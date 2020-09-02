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02.09.2020 12:27
Рубрика: Экономика

Развитие инфраструктуры станет одной из ключевых тем Российской недели ГЧП

Стартовавшие два года назад нацпроекты нацелены не только на рост экономики, но и на качественное улучшение жизни населения. Ряд негативных факторов, таких как пандемия COVID-19, падение стоимости нефти и курса рубля, отразились на инвестиционных возможностях бюджетов всех уровней, в особенности на регионах, которые остаются основными исполнителями национальных целей и драйверами развития страны. В этих условиях важно сохранить заданный темп и использовать альтернативные источники для финансирования планов и идей.

Использование механизмов ГЧП для развития инфраструктуры регионов и городов обсудят в рамках инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП", который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Москве. На пленарной сессии "Инфраструктура для людей: как реализация проектов ГЧП меняет качество жизни в регионах и городах" поднимут вопросы влияния COVID-19 на инфраструктурный рынок страны, эффективности мер поддержки и инструментов привлечения инвестиций, роль ГЧП в реализации национальных целей и повышения качества жизни людей. Также на сессии будут представлены результаты работы антикризисной программы поддержки региональных проектов ГЧП, запущенной ВЭБ.РФ и Национальным Центром ГЧП в середине мая.

Ускорение экономических процессов в стране и распространение коронавируса способствовали все более активному внедрению цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности. На панельной дискуссии "Умные города: от создания отдельных объектов инфраструктуры к комплексным решениям" обсудят ключевые решения и подходы к внедрению комплексных цифровых решений в городах и регионах. Среди вопросов сессии: актуальность цифровой трансформации городов и привлечение частных инвестиций в эту сферу, в том числе с помощью ГЧП.

Существенный стимул для развития городов и регионов дает качественная транспортная инфраструктура. На форуме "Транспортная инфраструктура России", который состоится в этом году в рамках конгресса, пройдет стратегическая сессия, посвященная трансформации общественного городского транспорта. Представители органов власти, бизнеса и отраслевые эксперты обсудят вопросы привлечения инвестиций и технологий в эту сферу, основные барьеры и успешные кейсы.

Организаторами Российской недели ГЧП выступают фонд Росконгресс и Национальный Центр ГЧП.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте p3week.ru.

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Недвижимость Инфраструктура

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