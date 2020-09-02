"Ак Барс" обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.

Без малого 173 дня, или почти шесть месяцев, продолжалась пауза между концом сезона 2019/2020 и стартом нынешнего. Пандемия коронавируса оборвала прошлый сезон на четвертьфинальной стадии плей-офф. Да и в том, что новый стартует в срок, оставались сомнения из-за коронавирусных эпидемий, вспыхивавших то в одном клубе КХЛ, то в другом.

И все-таки хоккей вернулся. Пусть и с ограничениями. Главное из них, конечно же, касается количества болельщиков. К примеру, матч за Кубок открытия посетило визуально порядка двух тысяч человек - и это при 12-тысячной вместимости "ЦСКА-Арены". Так что у входов внутрь, как и по периметру ледовой чаши было непривычно малолюдно. Было так тихо, что стюарду даже особо не требовался громкоговоритель, чтобы просить прибывающих болельщиков "проходить к следующему контейнеру", где проводился досмотр. Отрадно, что коронавирус, судя по всему, ударил и по спекулянтам. Во всяком случае, все кассы перед матчем были закрыты и теневой бизнес возле них никто не вел.

Ограничения само собой коснулись и журналистов. Согласно регламенту, их максимальное число на матче было сокращено до 27, включая десять пишущих, десять телевизионщиков и семь фотографов. На самой арене было густо только на армейском и гостевом фанатских секторах, где объяснять необходимость социальной дистанции бессмысленно. Зато все остальные сидели друг от друга на положенном расстоянии. А чтобы не возникло соблазна его нарушить, часть кресел предусмотрительно заклеили скотчем.

Из соображений безопасности даже приветственные речи президентов Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и КХЛ Рене Фазеля, Владислава Третьяка и Алексея Морозова звучали не со льда, как это обычно бывает (там теперь "чистая зона"), а с трибуны.

"Привет! - взял слово на чистом русском Фазель. - Рад присутствовать вместе с вами на открытии нового сезона. Желаю всем удачи, успеха и здоровья".

"Мы ждали этого праздника, мы волновались. Самое главное, что он состоялся", - добавил Владислав Третьяк.

"Знаю, вы все соскучились по хоккею, по своим любимым командам. Хотел поблагодарить болельщиков за понимание. Есть ограничения, которые мы обязаны соблюдать на данный момент. Сегодня важный день. Хоккей вернулся. Хочу объявить сезон открытым", - завершил официальную часть Морозов.

ЦСКА, действующий обладатель Кубка Гагарина, не смог выставить оптимальный состав: из-за повреждения в заявке не оказалось шведского голкипера Ларса Юханссона, его соотечественника Марио Кемпе и канадского новичка Брэндона Лайпсика. Но это не помешало хозяевам начать встречу с "Ак Барсом" максимально резво. Уже первая атака привела к взятию казанских ворот. Гол соорудили армейские дебютанты: Андрей Локтионов из-за лицевой выдал пас на Дмитрия Саморукова, и тот пустил шайбу под ловушку Адаму Рейдеборну - 1:0. Произошло это на 51-й секунде матча.

Первый реальный момент гости создали, когда уже прошла половина периода. Дмитрий Воронков перехватил шайбу и вышел на рандеву с Александром Шарыченковым, однако переиграть голкипера не смог. В целом же первая 20-минутка получилась равной, как и начало второй. Сравнять счет казанцам помогло численное преимущество. На 26-й минуте француз Стефан Да Коста классно выстрелил "кистями" из левого круга вбрасывания - 1:1. На розыгрыш лишнего у "Ак Барса" ушло всего 11 секунд.

Период вообще прошел больше под контролем казанцев. О чем свидетельствуют 22 броска в сторону ворот соперника против армейских девяти. Правда, по попаданиям в створ перевес был уже не такой большой - 8-7 в пользу "Ак Барса".

В итоге самым результативным получился третий период. ЦСКА начал его почти так же ударно, как и первый. На 43-й минуте Антон Слепышев мастерски щелкнул из-под защитника: шайба, словно, обогнула плечо вратаря и влетела под перекладину - 2:1. Через пять минут тот же Слепышев мог увеличить хозяйское преимущество. Казанский защитник Альберт Яруллин сбил с ног армейского форварда, убегавшего на свидание с Рейдеборном, и рефери назначил буллит. Но вот его Слепышев реализовать не смог.

Расплата за неиспользованную возможность состоялась руками Джастина Азеведу, на 54-й минуте неотразимо бросившего в верхний угол ворот Шарыченкова - 2:2.

Основного времени, чтобы выявить победителя, соперникам так и не хватило. Овертайм "Ак Барс" начал в большинстве, но забил, когда из-за удаления казанцев команды остались три на три. Все решила ошибка "красно-синих" в собственной зоне. Дмитрий Воронков снова отметился перехватом, только на этот раз свой шанс не упустил - 3:2. Первый трофей сезона, Кубок открытия, - у "Ак Барса".