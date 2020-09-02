Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист СССР, актер, режиссер, сценарист и педагог Владимир Андреев похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Московского театра имени Ермоловой.

По словам собеседницы агентства, Андреев похоронен рядом с мамой его супруги, актрисы Натальи Селезнёвой.

Гражданская панихида длилась в театре более двух часов. Попрощаться с другом и коллегой пришли Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, Марк Розовский, Леонид Рошаль, многие другие.

Владимир Андреев скончался 29 августа на 91-м году жизни. В театре имени Ярмоловой артист проработал более шестидесяти лет, пройдя путь от актера до его художественного руководителя и президента.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. На экранах - с середины пятидесятых. В числе киноработ - "Аттестат зрелости", "Жестокость", "Голубая чашка", "Сувенир для прокурора", "Битва в пути" - всего более пятидесяти картин.