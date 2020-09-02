Белорусы вышли в финал конкурса "Танковый биатлон"

В первом полуфинале "Танкового биатлона", который состоялся накануне в рамках Армейских международных игр в подмосковном Алабино, команда Беларуси показала лучший результат в гонке и вышла в финал, сообщают новостные порталы, уточняя, что даже несколько промахов на этапе не помешало танкистам не только показать отличное время, но и улучшить собственный результат прошлого года.

Вслед за белорусами заезд во вторник завершила команда из КНР, а третьими к финишу пришли танкисты из Азербайджана, сборная Сербии заняла четвертое место. А всего, как уже сообщал "СОЮЗ", в этом виде состязаний участвуют команды из 16 стран.

В среду, сообщает источник в военном ведомстве РБ, пройдет второй заезд полуфинала "Танкового биатлона". В этом году большинство экипажей выступают на танках Т-72Б3. Правда, белорусская команда доставила в Алабино боевые машины, доработанные на местных оборонных заводах. А вот сборная Китая выступает на собственных танках Type 96. Остальным командам боевые машины предоставляют организаторы АрМИ.

Кстати, Минск может гордиться не только победой в полуфинале по танковому биатлону. Белорусские пекари хоть и новички в категории соревнований "Полевая кухня", но на результат это существенно не повлияло, считают обозреватели. Они уступили только российским поварам, завоевав второе место, а третий результат - у команды из Израиля.

Кроме того, на счету партнеров по Союзному государству третье место в соревнованиях по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета" и в конкурсе военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира", сообщают белорусские издания.