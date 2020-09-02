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02.09.2020 10:28
Рубрика: Происшествия

ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников

Текст: Иван Егоров
ФСБ пресекла деятельность 20 нелегальных оружейников и 6 подпольных мастерских в 9 регионах России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, жители Московской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, а также Крыма и Красноярского края занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и его дальнейшей продажей.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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На кадрах оперативного видео показано, как микроавтобус ФСБ перегораживает дорогу белой "Ладе" и через мгновенье спецназовцы вытаскивают из нее двух сопротивляющихся злоумышленников. На следующих кадрах еще один задержанный показывает сотрудникам свою подпольную мастерскую оборудованную в гараже, который находится под самодельной "сигнализацией". Далее показано и само изъятое оружие - от чуть ли не самодельных пистолетов, до новых импортных винтовок и автоматов "Калашникова". А также россыпью большое количество армейских штык-ножей, патронов и снаряженных пистолетных магазинов.

По данным ЦОС ФСБ, из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе, автоматы "АКС-74У" и "АК-103", пистолеты-пулеметы "ППШ" и "ППС", винтовки и карабины "Мосина", "СКС", "СВТ", "AR-15" и "Mauser". А также пистолеты и револьверы "ТТ", "ПМ", "СПШ", "Glock", "Наган". Кроме того, у нелегальных оружейников изъяли 16 гранат, более 5000 патронов различного калибра, свыше 100 основных частей оружия, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.

Как подчеркнули в спецслужбе, мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются.

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