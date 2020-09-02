Главархив открыл уличную выставку фотографий "Москва читающая"

Со среды Главархив открывает на своей территории новую уличную выставку фотографий. Ее тема - "Москва читающая". Об этом сообщает портал мэра столицы.

По данным портала, на выставке представлены работы фотографов с конца XIX века до конца 1990-х. Большинство фотографий датировано 1950-1960 годами, когда страна, тогда еще СССР, была самой читающей в мире. На фотографиях запечатлены посетители столичных библиотек и книжных магазинов, большая серия фотографий посвящена книжным выставкам-ярмаркам на ВДНХ, в парке "Сокольники", в СК "Олимпийском", зале "Манеж" и других.

Вход на выставку свободный. Время работы с 9.00 до 20.00, в выходные с 11.00 до 20.00