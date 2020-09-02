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02.09.2020 09:29
Рубрика: Культура

Главархив открыл уличную выставку фотографий "Москва читающая"

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Со среды Главархив открывает на своей территории новую уличную выставку фотографий. Ее тема - "Москва читающая". Об этом сообщает портал мэра столицы.

Фото: Фото пресс-служба РДШ
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По данным портала, на выставке представлены работы фотографов с конца XIX века до конца 1990-х. Большинство фотографий датировано 1950-1960 годами, когда страна, тогда еще СССР, была самой читающей в мире. На фотографиях запечатлены посетители столичных библиотек и книжных магазинов, большая серия фотографий посвящена книжным выставкам-ярмаркам на ВДНХ, в парке "Сокольники", в СК "Олимпийском", зале "Манеж" и других.

Вход на выставку свободный. Время работы с 9.00 до 20.00, в выходные с 11.00 до 20.00

В регионах Культура Арт Фотография Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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