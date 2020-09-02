Как избавиться от страха перед потерей дохода

Главная фобия россиян в последние месяцы - лишиться работы и зарплаты, выяснили авторы "Национального индекса тревожностей". "РГ" узнала у экспертов, насколько эти страхи оправданны и как вести личный бюджет, чтобы деньги не утекали сквозь пальцы.

Стоит выдохнуть

"Индекс тревожностей" регулярно составляет одно из крупнейших в мире коммуникационных агентств КРОС, изучая настроения в обществе по публикациям в СМИ и обсуждениям в соцсетях. Зачастую повестка, формируемая журналистами, отличается от того, о чем спорят в каких-нибудь "Одноклассниках", и в исследовании этот фактор учитывают. С апреля по июнь, однако, обыватели и массмедиа муссировали одни и те же темы: "коронакризис" и его влияние на нашу повседневную жизнь. Для сравнения: в конце прошлого года соотечественников сильнее всего волновали плохая медицина, теплая зима и проблемы с вывозом мусора.

Итак, тройка лидеров: тревога о потере работы и дохода, страхи перед новым образом жизни (маски, самоизоляция, ожидание второй волны эпидемии) и цифровым "рабством".

Судя по данным об уплаченном с марта по май подоходном налоге, эпидемия привела к рекордному за 20 лет падению зарплатного фонда. Такие выводы сделали в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав ситуацию с 2002 года. Раньше объем денег, которые в целом по стране уходили на "белые" зарплаты, понемногу рос. Теперь началось снижение.

В Центральной России наиболее заметным оно оказалось в Костромской и Владимирской областях, где на официальные зарплаты весной потратили на десять процентов меньше средств, чем годом ранее. Немногим лучше была ситуация у ярославцев и липчан. Важно понимать, что это "средняя температура по больнице": у кого-то доход не изменился, у кого-то упал на треть и более.

Грустная статистика объясняется несколькими причинами: прямым урезанием зарплат, уменьшением общего числа занятых и переводом части сотрудников на неполный рабочий день.

Тройка лидеров: тревога о потере работы и дохода, страхи перед новым образом жизни и цифровым "рабством"

"Официальная безработица в мае достигла 6,1 процента, это максимальный уровень за последние восемь лет (и в июне он снова чуть вырос. - Прим. "РГ"). Количество работающих в режиме неполной занятости в апреле превысило 22 миллиона человек. Прошлой весной их было в 3,6 раза меньше", - пояснили в FinExpertiza.

Немудрено разволноваться!

Вместе с тем, если оглянуться назад, можно увидеть: ничего экстраординарного не происходит. Поэтому стоит выдохнуть и на трезвую голову подумать, что каждый из нас может предпринять.

Проведите ревизию

"РГ" попросила советов у экспертов Национального центра финансовой грамотности.

Перестаньте использовать кредитные карты! У вас всегда - в любой период! - должна оставаться положительная разница между доходами и расходами. И лучше ее задать сразу. Например, с каждой суммы, которую вы получаете, откладывайте как минимум десятую часть на отдельный накопительный счет. Тогда у вас не будет соблазна эти деньги потратить. Финансовый резерв повышает нашу устойчивость к стрессам. Как говорится, "деньги в кармане - еще не крылья за спиной, но уверенности походке придают".

Проведите ревизию вещей в кладовке. Скорее всего, вы найдете много того, что не используете уже несколько лет и что можно продать. Получите пусть однократный, но доход. Делайте подобные ревизии регулярно.

Возьмите за правило - ходить в магазин только со списком товаров. Это спасет вас от внезапных покупок "на эмоциях".

Не настраивайте себя экономить! "Затягивание пояса" часто угнетает человека. Просто пересмотрите свое потребление: вместо кило конфет можно купить 200 граммов, но съесть их с вниманием и удовольствием. Начните смаковать вкус, вкус жизни в том числе! Мы часто не замечаем прекрасное вокруг себя. Замените дорогостоящую поездку отдыхом в деревне или походом. Когда еще будет такая возможность? Кризис проходит, а впечатления остаются!

Изучите пособия и меры поддержки, которые предоставляет государство. Часто люди не используют все, что им причитается. На одном из семинаров, которые я проводила в рамках проекта "Финансовая грамотность сотрудников на рабочем месте", практически для всех слушателей стало большим открытием то, что они могли получить дополнительный доход в размере 260 тысяч рублей при покупке квартиры и еще 390 тысяч, если она бралась в ипотеку. Потому что не все знали, что имущественные налоговые вычеты предоставляются не только человеку, на которого оформлено жилье, но также на его супругу(-га), если брак оформлен официально. Вычет по уплаченному НДФЛ в таком случае составляет до 260 тысяч, а на проценты по ипотеке - до 390 тысяч.

Не оставляйте без внимания ваши долги. Проанализируйте все свои кредиты, займы и задолженности и обязательно оптимизируйте их с помощью рефинансирования и реструктуризации. Не занимайте деньги в период кризиса. Помните, что долги не должны превышать трети вашего бюджета.

Поставить цель

Если у вас есть накопления, пусть и небольшие, обязательно подумайте, как их приумножить. Начать можно с депозитов, это наименее рискованно. Изучите, что такое индивидуальный инвестиционный счет, ведь он дает возможность вернуть 13 процентов от вложенной суммы в виде вычета по НДФЛ. Инвестировать можно в облигации федерального займа, это также низкорисковый вариант.

Многие возразят: да куда там инвестировать, когда денег нет. Но тут и не нужны миллионы! Тем более на фондовом рынке "распродажа", которой стоит воспользоваться. На индивидуальный инвестиционный счет можно класть небольшие суммы, например тысячу рублей в месяц. Главное - делать это регулярно, приучая себя контролировать бюджет и отдавать свободные деньги в рост.

Конечно, стоит изучить и возможности дополнительного заработка, фриланса. Вы можете, не бросая основную работу, применять свои умения и навыки где-то еще. Одна из моих родственниц в период кризиса начала продавать через соцсети торты и пряники, которые самостоятельно выпекает. Ее дополнительный доход сравнялся с зарплатой.

Главное - поставить себе финансовые цели, составить план, как их достигнуть, и следовать ему. А трудные времена проходят.

Время оценить свое поведение

Светлана Ефимкина, эксперт Национального центра финансовой грамотности:

- За последние 20 лет переломные моменты мы прошли уже неоднократно, и сейчас настало очередное время оценить, правильно ли мы себя ведем. Начнем с того, что необходимо вести бюджет. Причем не только в кризисное время, но и в обыкновенное. Со всех сторон на нас давят психологически. В СМИ, в интернете, на работе, в семье постоянно обсуждается то, что мы живем в кризис. Постарайтесь отстраниться от этого давления: может быть, какой-то период не смотреть новости, не обсуждать их с домашними. Настройте фокус своего зрения на позитивные события. Человек нервничает, чувствует себя неуверенно, когда не видит своих целей, у него нет ни плана жизни в принципе, ни плана финансового, который бы подкреплялся конкретными ресурсами. Ведение бюджета как раз помогает их найти. В первую очередь обратите внимание на свои расходы. Сократите необязательные траты - развлечения, питание вне дома, одежда. Не говорю уже о расходах на путешествия за границу и покупку предметов роскоши.

Все время считайте свои доходы и расходы. Собирайте чеки, делайте выписки с банковских карт, которые используете при оплате, и ведите учет в той форме, которая вам удобнее.

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