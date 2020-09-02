В стране приоритетом объявлена поддержка семей с детьми. Тем не менее в Орловской области до сих пор многодетные семьи, в которых дети прописаны не в одной квартире с родителями, отстаивают свои права на статус многодетных в суде. Защищаться приходится от органов социальной защиты населения, как бы абсурдно это ни выглядело.

Почему соцзащита превратилась в "соцнападение", на собственном опыте изучила многодетная мама и корреспондент "РГ" Надежда Рипинская.

Подтвердите статус

Придя в ноябре 2019 года в соцзащиту Северного района города Орла продлевать свой статус (процедура, которую раз в год до недавнего времени проходила каждая орловская многодетная семья), я узнала, что больше меня многодетной матерью не считают. Это было удивительно, потому что именно эти люди всего шесть лет назад, после рождения третьей дочери, вручили мне в торжественной обстановке медаль "Многодетная семья Орловской области".

Оказалось, дело в том, что моя старшая дочь от первого брака прописана у своего отца в Воронеже. Но этот факт был известен работникам соцзащиты и раньше и не вызывал вопросов. Я резонно уточнила, что изменилось в законодательстве нашего региона за прошедший год. Оказалось - ничего. Но откуда-то "сверху" пришло указание таким, как мы - у кого дети прописаны в разных местах с родителями, в статусе многодетных отказывать.

При этом сотрудники соцзащиты дали понять в личной беседе, что суд мне поможет отстоять свои права. Этот момент заинтриговал меня еще больше.

К слову, доказывать свои права соцзащите в суде у нашей семьи уже традиция: когда родилась третья дочка, нам отказали в выплате регионального материнского капитала. Основанием послужило то, что в то время у нас не было своего жилья в Орле, и поэтому регистрация была временной. В общем, услышав фразу "Идите в суд!", я не была шокирована: плавали, знаем.

Получив по почте официальный отказ в продлении статуса многодетной семьи, в котором, кстати, не было ни слова насчет "неправильной прописки", а говорилось, что мною не предоставлены необходимые для продления статуса документы, я уже по проторенной дорожке подала обращение в прокуратуру Северного района города Орла.

Суд решил

Прокуроры направили, согласно правилам, мое обращение главе местной соцзащиты. Директор КУ ОО "ОЦСЗН" Владислав Логвинов в своем ответе написал следующее: "Основанием для отказа в продлении статуса многодетной семьи Орловской области послужили сведения о постоянном месте жительства (отметка о месте жительства в паспорте) вашей дочери в г. Воронеже".

Понятие "место жительства" здесь интересным образом отождествляется с понятием "постоянная регистрация" (отметка в паспорте), хотя с юридической точки зрения это вещи разные. Но то, что дочь живет и учится в Орле (это подтверждала справка из школы и управляющей компании), во внимание принято не было. Хотя в прошлые годы этих документов было вполне достаточно для того, чтобы установить место жительства моей дочери.

После этого ответа прокурорам пришлось обратиться с иском в суд. В отличие от сотрудников соцзащиты они побывали у нас дома и удостоверили факт совместного проживания всей нашей семьи.

Из решения суда: "Прокурор Северного района г. Орла... полагает, что при отказе в присвоении статуса "многодетная семья" должностными лицами КУ ОО "ОСЗН" не были приняты во внимание нормы федерального законодательства, а также не проверено наличие или отсутствие факта проживания несовершеннолетней дочери с матерью. По указанным основаниям, просит суд признать... за Рипинской Н.А. право на продление статуса "многодетная семья Орловской области" и получение мер социальной поддержки".

Пришло указание таким, как мы - у кого дети прописаны в разных местах с родителями, в статусе многодетных отказывать

Суд, который из-за коронавирусных ограничений проводился при закрытых дверях и гораздо позже, чем это произошло бы в обычное время, изучив иск прокурора, встал на нашу сторону.

Из решения суда: "Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи лицам, имеющим детей, проживающих постоянно с матерью в одном населенном пункте, не может быть обусловлено исключительно наличием регистрации по месту жительства, так как федеральное законодательство, устанавливающее обязанность субъекта определить категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке... не предусматривает такого критерия отнесения граждан к данной категории как регистрация органами регистрационного учета по месту жительства. Не содержится такого критерия и в законе Орловской области от 02.10.2003 N 350-ОЗ "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки".

Иными словами - многодетность семьи не определяется пропиской ее членов.

Лед все же тронулся

Пройдя этот правозащитный квест, я задалась вопросом: а сколько же в Орле таких семей, где дети прописаны не по одному адресу с родителями и которым за 2019-2020 год было отказано в статусе?

Редакция обратилась с запросом в прокуратуру Орловской области, и нам пришел развернутый ответ, с примерами и правовой оценкой ситуации.

Итак, в период с 2019 по 2020 год прокуратура направила в суд 12 исков по таким обращениям многодетных. Девять из них судами удовлетворены с вынесением решения в пользу семей и восстановлением их прав, три еще находятся на рассмотрении.

Прокуратура считает, что решения об отказе в статусе "многодетная семья" были вынесены вопреки высказанной позиции Конституционного суда РФ, которая определяет прописку лишь как форму учета граждан, но не основание для реализации их прав. В связи с этим в феврале 2020 года заместитель прокурора Орловской области внес представление первому заместителю председателя правительства Орловской области.

Многодетным региона больше не придется каждый год собирать документы для подтверждения статуса, и прописка детей и родителей в присвоении этого статуса роли играть не будет.

Открытым остался вопрос: для чего органы соцзащиты вообще устроили весь этот сыр-бор? Можно было бы заподозрить, что делалось это все ради экономии бюджетных средств. Но много ли бы они могли сэкономить?

Однако это предположение вряд ли можно считать верным: сотрудники соцзащиты, скорее всего, понимали изначально, что суды ими будут проиграны. А раз так, то чем оправдывается их позиция? И вытекающая из нее трата времени, сил и нервов многодетных семей, прокуроров, судей, вынужденных собирать доказательства очевидного: многодетность - это когда много детей, как следует из самого слова. А не совместная или раздельная регистрация по месту жительства.

К слову, на то, чтобы доказать, что я все-таки многодетная, ушло почти полгода.

Прямая речь

Валерий Сергиенко, заместитель прокурора Орловской области:

- В результате принятых прокуратурой мер в закон Орловской области от 02.10.2003 N 350 "О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки" в марте этого года внесены изменения, исключающие понятие "продление статуса многодетной семьи", в связи с чем такой статус теперь устанавливается единожды, а также нормативно конкретизировано понятие "многодетная семья Орловской области", позволяющее устанавливать данный статус многодетной семье независимо от совместного проживания родителей (усыновителей) с детьми в пределах Орловской области. Вопрос соблюдения прав многодетных семей остается на контроле прокуратуры региона.