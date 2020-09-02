Как работают московские школы после карантина

Дети, вернувшись после длительного перерыва за парты, потихоньку привыкают к учебе в новых, антиковидных условиях. Корреспонденты "РГ" заглянули в одну из столичных школ, чтобы своими глазами увидеть, как организован теперь здесь учебный день.

На часах 7.50 утра. Ученики шустро подтягиваются к школе № 1450 в Электролитном проезде - это в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Нагорная". Здесь "квартирует" блок начальных классов. Всего же в составе образовательного комплекса - 12 зданий. Они рассредоточены едва ли не по всему району Нагорный. Уроки для разных классов теперь начинаются в отличное друг от друга время. Каждый в курсе, к какому входу и во сколько нужно приходить. Об этом родителей предупредили заранее, чтобы избежать путаницы. Пропускать ребятню обычно начинают за 15 минут до урока. Вот в 7.55 пошли третьеклассники, а в 8.10 настала очередь четвертых классов. Школу учителя теперь называют не иначе как территорией детей. Поэтому вход родителям в здание, увы, закрыт: лишние контакты учащимся сейчас не нужны. Вот папы и мамы прощаются с чадами у входа, а потом посматривают за своими "цветами жизни" через стекло. "Привела сыночка в третий класс, а все равно переживаю, как он тут будет, - делится мама школьника. - Все-таки давно не был в школе, весной же дома учились, а потом каникулы".

Поводов для беспокойства нет, заверила замдиректора школы Анна Фисенко. По ее словам, все разработанные Роспотребнадзором и министерством просвещения меры соблюдаются. Корреспондентов "РГ" накануне визита попросили захватить маски и перчатки, что мы и сделали. При входе, как и всем остальным, измерили температуру бесконтактным термометром. У меня - 36,4, у коллеги-фотокорреспондента - 36,6. Фух... ковидный "фейс-контроль" прошли.

- А как у других? - интересуюсь я.

- Пока все в норме.

Температуру у детей, кстати, измеряют несколько раз в день. "Чтобы термометр все точно показал, нужно убедиться, правильный ли режим выбран, - объяснила Анна Фисенко. - Есть отдельная кнопка для запястья руки и шеи, а есть для лба. Ничего сложного". Если вдруг температура тела окажется 37 и выше, ребенка изолируют в отдельном кабинете. А дальше педагоги действуют по стандартной схеме: сообщают родителям, вызывают "скорую помощь". После ученика забирают домой или в больницу, а класс, в котором учится заболевший, отправляют на 14-дневный карантин. Кстати, родители по желанию могут оставить сына или дочь учиться дома, на дистанционке. Большинство пап и мам в Москве, о чем ранее писала "Российская газета", предпочли очное обучение. Такая же история и в школе № 1450. На весь комплекс, а в нем учатся более 2,5 тысячи школьников и свыше тысячи дошкольников, на онлайн-обучении решили остаться всего несколько человек. "У нас все учителя, охранники и клинеры накануне нового учебного года сдали тесты на антитела, - добавила Фисенко. - По результатам тестирования некоторые сотрудники ушли на больничный".

Вход родителям в школы, увы, закрыт: лишние контакты учащимся сейчас не нужны. Папы и мамы прощаются с чадами у входа

Термометрия - лишь часть нынешних школьных реалий. Классы максимально разведены. "Каждая параллель входит через определенную дверь, оставляет одежду в закрепленной за ними раздевалке и поднимается по конкретной лестнице", - объяснили в школе. Нет теперь общих перемен и звонков. Расписание плавающее. Продолжительность занятий тоже отличается - от 35 до 45 минут. Каждый класс в основном учится в одном кабинете. Разве что выходят отдохнуть, в столовую, на физкультуру или музыку. После урока, говорит Фисенко, помещения убираются и дезинфицируются бактерицидной лампой закрытого типа.

В кабинетах все по-старому: столы расставлены как обычно. Шахматный порядок практиковался только на ЕГЭ. По особому графику работают библиотеки и столовая. На завтраки и обеды за одну перемену приходит только одна параллель. Вот завтракают ученики третьих классов - самая многочисленная категория младшеклассников. Их порядка 120, а занимают только половину столовой.

В коридорах - антисептики с локтевыми рычажками, на полу - разметка. Умывальники у столовой, чтобы ребятишки соблюдали дистанцию, помечены через один яркой лентой. Но маленькие дети есть маленькие дети, потому иногда не замечают. К тому же многие воспринимают происходящее как забаву. Маски носить им необязательно. Вот девятилетний мальчишка честно признается: маску не ношу и не хочу. В школу вернуться рад, но скучает по домашнему дресс-коду. Третьеклассница Надя Жудинская тоже рада вернуться за парту. "Соскучилась по друзьям, - делится она. - Весной пришлось учиться дома, первое время было сложно, потом привыкла, но все равно хотелось в класс, к ребятам".

Учителям в отличие от детей маски нужно носить обязательно. Правда, в отдельных случаях снимать их разрешается. Например, когда учитель стоит у доски на достаточном расстоянии от детей и ему нужно объяснить материал. А перчатки? По желанию. Они, по словам Фисенко, нужны воспитателям в детсадах, поскольку те постоянно контактируют с ребятней.

В общем, если вы давно не были в школе, в глаза бросится лишь, пожалуй, одно отличие: потише стало. И в перемены ребята не так носятся и кричат от полноты жизни, и даже в столовой не так звонко стучат ножи и вилки. А так, обычный школьный день. Надеемся, и год учебный впереди будет тоже самым обычным.