Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц

В субботу 5 сентября в столице пройдет "Московская ночная велогонка". По маршруту следования спортсменов будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

5 сентября с 6:00 до конца суток перекроют движение транспорта по Лужнецкой набережной. Отсюда будет дан старт началу велогонки. В субботу нельзя будет проехать с 18:40 до 23:30 по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, ул. Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам.

С 18:40 до 00:00 проезд ограничат по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также ул. Лужники.

С 19:20 до 23:10 будет ограничено движение по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту. А с 19:20 до 00:00 закроют проезд по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.