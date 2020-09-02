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02.09.2020 18:36
Рубрика: Экономика

Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц

Текст: Ирина Огилько

В субботу 5 сентября в столице пройдет "Московская ночная велогонка". По маршруту следования спортсменов будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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5 сентября с 6:00 до конца суток перекроют движение транспорта по Лужнецкой набережной. Отсюда будет дан старт началу велогонки. В субботу нельзя будет проехать с 18:40 до 23:30 по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, ул. Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам.

С 18:40 до 00:00 проезд ограничат по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также ул. Лужники.

С 19:20 до 23:10 будет ограничено движение по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту. А с 19:20 до 00:00 закроют проезд по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.

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