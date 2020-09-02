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02.09.2020 08:32
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Более 75 тысяч бесплатных консультаций получили представители малого бизнеса столицы

Текст: Любовь Проценко

Более 75 тысяч бесплатных консультаций получили представители малого бизнеса столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что 2020 году такие консультации и обучающие мероприятия дают ГБУ "Малый бизнес Москвы" и портал mbm.mos.ru. Заммэра рассказала:

Фото: iStock
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- Все ключевые городские программы для бизнеса этой весной перевели в дистанционный формат. Особое внимание уделялось информированию о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки. С начала года предприниматели получили больше 75 тысяч бесплатных консультаций и смогли поучаствовать более чем в 700 образовательных мероприятиях.

Вице-мэр отметила, что столичным предпринимателям доступно свыше 20 полезных в работе онлайн-сервисов, а также горячая линия поддержки бизнеса, образовательные проекты "Онлайн-акселератор МБМ", "Стартап-школа МБМ" и "Онлайн-академия МБМ".

Узнать о важном на горячей линии

С 16 марта этого года "Малый бизнес Москвы" открыл горячую линию поддержки предпринимателей. На нее обращались за консультациями и правовой помощью. Также было проведено экспресс-анкетирование, которое позволило лучше узнать о том, с какими проблемами сталкивается деловое сообщество и как город может помочь их преодолеть. Сведения, полученные от предпринимателей, использовались для разработки антикризисных мер поддержки.

Получать полезную информацию по всем каналам

Чтобы помочь бизнесу адаптироваться к экономическим условиям в период пандемии, в апреле на сайте mbm.mos.ru запустили информационный проект "Коронавирус: важное для бизнеса".

Здесь собраны все актуальные сведения об антикризисных мерах поддержки в Москве, изменениях в законодательстве, способах получения консультаций, а также о возможностях развития предпринимательских компетенций в режиме онлайн. Проект сохраняет свою направленность и сейчас, помогая бизнесу не только преодолеть трудности, но и развиваться дальше. На странице обновляется информация о мерах поддержки, об антикризисных мероприятиях и многом другом.

Обратиться за поддержкой на портал mbm.mos.ru

Сейчас на портале доступно свыше 20 онлайн-сервисов, которые позволяют дистанционно получить услуги для бизнеса. С начала 2020 года ими воспользовались более 26 тысяч раз. В этом году на mbm.mos.ru появилась возможность подать заявку на получение субсидий для предпринимателей, а также получить квалифицированную электронную подпись онлайн.

В число основных направлений деятельности "Малого бизнеса Москвы" входит консультационная поддержка предпринимателей. Ее оказывают в центрах услуг для бизнеса или дистанционно. Представители центров консультировали предпринимателей по телефону и онлайн с 30 марта по 16 июня. Сейчас часть учреждений уже возобновила работу. Узнать их график и найти адрес можно здесь. Всего с начала года специалисты "Малого бизнеса Москвы" предоставили предпринимателям свыше 75 тысяч бесплатных консультаций.

Выбрать образовательный проект для бизнеса

Весной команда проекта mbm.mos.ru запустила "Онлайн-акселератор МБМ". Это образовательный проект для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Участники акселератора, завершившие обучение, получают сертификаты, а лучшим из них дают возможность презентовать свои стартапы потенциальным инвесторам.

Первая инвестиционная сессия акселератора прошла 25 июня. Ее участниками стали 23 предпринимателя. Инвестпредложения получили шесть проектов. Всего в потоке приняли участие 473 человека. Вторая смена акселератора стартовала 26 июня, а третья - 26 августа. Получить подробную информацию о программе можно на сайте.

Еще один образовательный проект "Стартап-школа МБМ" в этом году был переведен в онлайн-режим. Для начинающих предпринимателей проводят курсы антикризисного менеджмента - как общей направленности, так и отраслевые. Например, уже прошли программы для франчайзи, представителей индустрии красоты, самозанятых. Работа в дистанционном формате продолжается. Ближайший отраслевой курс, который стартует 14 сентября, будет посвящен социальному предпринимательству. А в конце сентября "Стартап-школа МБМ" вернется в режим офлайн. Получить подробную информацию и стать слушателем программы можно на сайте mbm.mos.ru в разделе "Обучающие мероприятия".

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Бизнесу станет проще получить поддержку от государства

Для слушателей "Онлайн-академии МБМ" подготовлены три обучающие программы разных уровней - Start, Progress и PRO-курсы. Участники получают знания о продажах, об анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности. Они будут интересны как начинающим, так и опытным предпринимателям. Кроме того, предусмотрены видеокурсы для самостоятельного изучения материала. Чтобы начать обучение, необходимо зарегистрироваться в качестве участника "Онлайн-академии МБМ" на сайте. После чего в личном кабинете можно выбрать программу и смотреть курсы в любое удобное время.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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