Наталья Сергунина: Более 75 тысяч бесплатных консультаций получили представители малого бизнеса столицы

Более 75 тысяч бесплатных консультаций получили представители малого бизнеса столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она напомнила, что 2020 году такие консультации и обучающие мероприятия дают ГБУ "Малый бизнес Москвы" и портал mbm.mos.ru. Заммэра рассказала:

- Все ключевые городские программы для бизнеса этой весной перевели в дистанционный формат. Особое внимание уделялось информированию о льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки. С начала года предприниматели получили больше 75 тысяч бесплатных консультаций и смогли поучаствовать более чем в 700 образовательных мероприятиях.

Вице-мэр отметила, что столичным предпринимателям доступно свыше 20 полезных в работе онлайн-сервисов, а также горячая линия поддержки бизнеса, образовательные проекты "Онлайн-акселератор МБМ", "Стартап-школа МБМ" и "Онлайн-академия МБМ".

Узнать о важном на горячей линии

С 16 марта этого года "Малый бизнес Москвы" открыл горячую линию поддержки предпринимателей. На нее обращались за консультациями и правовой помощью. Также было проведено экспресс-анкетирование, которое позволило лучше узнать о том, с какими проблемами сталкивается деловое сообщество и как город может помочь их преодолеть. Сведения, полученные от предпринимателей, использовались для разработки антикризисных мер поддержки.

Получать полезную информацию по всем каналам

Чтобы помочь бизнесу адаптироваться к экономическим условиям в период пандемии, в апреле на сайте mbm.mos.ru запустили информационный проект "Коронавирус: важное для бизнеса".

Здесь собраны все актуальные сведения об антикризисных мерах поддержки в Москве, изменениях в законодательстве, способах получения консультаций, а также о возможностях развития предпринимательских компетенций в режиме онлайн. Проект сохраняет свою направленность и сейчас, помогая бизнесу не только преодолеть трудности, но и развиваться дальше. На странице обновляется информация о мерах поддержки, об антикризисных мероприятиях и многом другом.

Обратиться за поддержкой на портал mbm.mos.ru

Сейчас на портале доступно свыше 20 онлайн-сервисов, которые позволяют дистанционно получить услуги для бизнеса. С начала 2020 года ими воспользовались более 26 тысяч раз. В этом году на mbm.mos.ru появилась возможность подать заявку на получение субсидий для предпринимателей, а также получить квалифицированную электронную подпись онлайн.

В число основных направлений деятельности "Малого бизнеса Москвы" входит консультационная поддержка предпринимателей. Ее оказывают в центрах услуг для бизнеса или дистанционно. Представители центров консультировали предпринимателей по телефону и онлайн с 30 марта по 16 июня. Сейчас часть учреждений уже возобновила работу. Узнать их график и найти адрес можно здесь. Всего с начала года специалисты "Малого бизнеса Москвы" предоставили предпринимателям свыше 75 тысяч бесплатных консультаций.

Выбрать образовательный проект для бизнеса

Весной команда проекта mbm.mos.ru запустила "Онлайн-акселератор МБМ". Это образовательный проект для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Участники акселератора, завершившие обучение, получают сертификаты, а лучшим из них дают возможность презентовать свои стартапы потенциальным инвесторам.

Первая инвестиционная сессия акселератора прошла 25 июня. Ее участниками стали 23 предпринимателя. Инвестпредложения получили шесть проектов. Всего в потоке приняли участие 473 человека. Вторая смена акселератора стартовала 26 июня, а третья - 26 августа. Получить подробную информацию о программе можно на сайте.

Еще один образовательный проект "Стартап-школа МБМ" в этом году был переведен в онлайн-режим. Для начинающих предпринимателей проводят курсы антикризисного менеджмента - как общей направленности, так и отраслевые. Например, уже прошли программы для франчайзи, представителей индустрии красоты, самозанятых. Работа в дистанционном формате продолжается. Ближайший отраслевой курс, который стартует 14 сентября, будет посвящен социальному предпринимательству. А в конце сентября "Стартап-школа МБМ" вернется в режим офлайн. Получить подробную информацию и стать слушателем программы можно на сайте mbm.mos.ru в разделе "Обучающие мероприятия".

Для слушателей "Онлайн-академии МБМ" подготовлены три обучающие программы разных уровней - Start, Progress и PRO-курсы. Участники получают знания о продажах, об анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности. Они будут интересны как начинающим, так и опытным предпринимателям. Кроме того, предусмотрены видеокурсы для самостоятельного изучения материала. Чтобы начать обучение, необходимо зарегистрироваться в качестве участника "Онлайн-академии МБМ" на сайте. После чего в личном кабинете можно выбрать программу и смотреть курсы в любое удобное время.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru