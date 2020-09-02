От учеников в Ивановской области потребовали документ о незаразности

К сентябрьским хлопотам ивановских родителей добавилась еще одна проблема, непредвиденная. Ссылаясь на принятый областным правительством регламент, школы потребовали от школьников чек-листы.

Не пугайтесь, уважаемый читатель, так названы справки о состоянии здоровья, только не от врача, а от родителей. Этот документ требуется заполнять и приносить на уроки ежедневно - без него школяра вместо урока отправят в кабинет медсестры для осмотра и измерения температуры. На занятия такой ребенок, понятное дело, опоздает. Да и вообще будет чувствовать себя неуютно, как без "сменки".

Родителям еще хуже: чек-листы необходимо распечатывать и заполнять самостоятельно - опять же, ежедневно. Правда, есть и везунчики - в некоторых школах бланки выдают.

А сообразительные бизнесмены тут же напечатали сотни чек-листов, и их тут же раскупили. Для остальных региональные власти вывесили в соцсетях образец заявления и предложили тем, кто не имеет возможности распечатать чек-лист, написать его от руки.

Этот канцелярский шедевр состоит из восьми пунктов и имеет два варианта: на школьников до 16 лет чек-лист заполняют родители, а вот старшеклассники могут отчитываться о своем здоровье самостоятельно.

На семь вопросов достаточно ответа "да" или "нет". Сформулированы они так: повышалась ли у ребенка температура накануне вечером и утром перед выходом в школу; есть ли у него или членов семьи симптомы ОРВИ; контактировал ли ребенок за прошедшие сутки с людьми, инфицированными COVID-19 или находящимися на карантине; выезжал ли он в течение суток за пределы Ивановской области.

Восьмой пункт требует более пространного объяснения: если выезжал, то на каком транспорте. Заканчивается чек-лист распиской, что заполнивший его предупрежден об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренной статьей 236 УК РФ. Дата, подпись, расшифровка.

Ивановское педагогическо-профилактическое ноу-хау, надо отметить, уникальный случай. В других регионах - например, Воронежской и Белгородской областях - как-то обходятся без расписок, одними термометрами.

- Кто придумал чек-листы, я не знаю - нам спустили регламент, мы его исполняем, - отрапортовала директор ивановской школы N 14 Ольга Чибизова. - У нас проблем нет. Бланки имеются. Если кому-то не хватило, распечатываем дополнительно. Если ребенок пришел без чек-листа, ему измерят температуру бесконтактным способом и отправят на занятия.

- Это удобная форма контроля за состоянием своего здоровья и инструмент для своевременного выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний и разрыва "цепочки контактов" между людьми, - объяснила "РГ" глава регионального департамента образования Ольга Антонова. - Чек-лист о состоянии здоровья доказал свою эффективность на предприятиях и организациях в период вспышки пандемии.

Однако у ивановских родителей к этой затее немало вопросов. Скажем, можно лишь гадать, какую пользу профилактике COVID-19 принесет информация о выезде школьника за пределы региона. Если он выезжал и успел в течение суток вернуться обратно, успел на первый урок, то что с ним теперь будет? Его не пустят в школу? А если пустят, тогда зачем этот пункт? Или как родитель узнает, с кем его чадо общалось в течение дня?..

Не говоря уже о прописанной уголовной ответственности тех, кто этот чек-лист заполняет. Юрист Максим Никонов считает, что регламент местных властей не является санитарно-эпидемиологическими правилами, и уголовной ответственности за его нарушение не существует.

- Гражданин может быть обвинен в преступлении по статье 236 УК в случае, если он доподлинно знал, что страдает опасным для окружающих заболеванием (врач ознакомил с диагнозом под расписку) и все равно явился в публичное место, где вызвал массовое заражение, - разъясняет он.- В данном случае это просто пугалка. Истинная цель чек-листов сугубо бюрократическая: переложить ответственность и подменить реальную профилактику всякими отчетами, журналами и так далее.

Но вот идея с бланками похоже понравилась работникам Роспотребнадзора.

- По сути чек-лист - это фильтр, не пропускающий заболевшего человека в организованный коллектив, - заявила замглавы управления Роспотребнадзора по Ивановской области Ольга Интякова. - Люди отвечают за здоровье своих детей, следят за ним и дают в этом расписку. Мы к подобной практике относимся положительно.

Правда, при этом она отметила, что ее ведомство лишь согласовало регламент на предмет соответствия санитарному законодательству, а вся честь его изобретения принадлежит профильным департаментам правительства региона.