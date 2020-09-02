Первый день ММКЯ завершился вручением награды "Книга года-2020"

Началась церемония с того, что ведущий - Александр Цыпкин - возблагодарил устроителей за то, что они не воспользовались напрашивающейся возможностью сказать "давайте в этом году отложим" и, несмотря ни на что, решились выбрать лучшие из 400 книг, присланных на конкурс двадцатью издательствами со всей страны.

Победа в главной номинации - "Книга года" - решением жюри, возглавляемого руководителем Роспечати М.В. Сеславинским (который и объявил победителя), присуждена завершающему, двадцатому тому "Библиотеки литературы Древней Руси". Петербургское отделение издательства "Наука" начало печать этой фундаментальной книжной серии, подготовленной в Пушкинском Доме под редакцией Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева и Н.В. Понырко, еще в 1997 году.

Эта серия, которую отличают строгие принципы издания древнерусских текстов, параллельный перевод их на современный русский язык, комментарии, впервые смогла представить практически все богатство древнерусской литературы в ее историческом развитии - начиная с ХI века. В завершающем издание томе представлены произведения , создававшиеся на протяжении ХVIII-ХХ веков в самых разных слоях русского общества (среди крестьян, духовенства, представителей столичного дворянства), и прослежены их прямые связи с древнерусскими литературными традициями.

Здесь опубликован ряд памятников житийного жанра, паломнические Путешествия в Святую землю, писанные в традиции древнерусских Хождений; популярные произведения, создававшиеся в рамках жанра Видений; памятники литургической гимнографии.

Прямая речь

Наталья Понырко, заведующая Отделом древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом), одна из редакторов "Библиотеки литературы Древней Руси":

- Первый том "Библиотеки литературы Древней Руси" вышел в 1997 году, и автор идеи Дмитрий Сергеевич Лихачев успел подержать его в руках. Открывает первый том "Слово о законе и благодати митрополита Илариона", с которого в XI веке и началась собственная история древнерусской литературы. Это один из моих любимых текстов, который в советское время не публиковался по соображениям цензуры. Сегодня наш большой труд завершен - за семь веков было создано огромное количество текстов. Все богатство древнерусской литературы прослежено от начала до конца. Тесты изданы с комментариями и переводом - на левых страницах древнерусский текст, на правой современный. Конечно, мы не рассчитывали на премию, но важно отметить, что наше издание предназначено для широкого круга читателей. Теперь, когда имя "Библиотеки литературы Древней Руси" прозвучало, возможно, этот круг станет чуть шире.

Подготовила Мария Голубкова