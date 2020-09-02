После прокурорской проверки в Солнечногорском районе Подмосковья был выявлен очередной нелегальный дом престарелых, оборудованный в частном коттедже.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области, проверка установила, что в арендованном частном доме в деревне Голиково общество с ограниченной ответственностью "ДСУ Весна" фактически предоставляет гражданам социальные услуги, в том числе связанные с их проживанием.

"Проверка показала, что указанный жилой объект используется не по назначению. Выявлены нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил", - отметили в надзорном ведомстве. По постановлениям Солнечногорской прокуратуры юрлицо и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а также требований пожарной безопасности.

Сразу возникает вопрос, а что сам дом престарелых и старики, живущие в нем? А дом, как оказывается, по-прежнему стоит и работает, потому что он частный и на него формально не распространяются требования закона по содержанию подобных учреждений. Чтобы его закрыть, прокуратура обратилась с иском в городской суд Солнечногорска, а также потребовала запретить деятельность "ДСУ Весна".

Проблема оказалась действительно серьезной и касается не только этого нелегального пансионата. "Врачебный контроль. Услуги сиделки. Домашний уют. Перевозка бесплатно. Профессиональный уход. Первые два дня бесплатно. Все включено!" - таких или похожих объявлений о частных бюджетных пансионатах для престарелых сейчас в интернете десятки, а может, и сотни. Это огромный, хорошо отлаженный сетевой бизнес. Все они обещают рай для стариков за относительно небольшую плату - от 700 до 1000 рублей в сутки.

На самом деле проживание во многих из них для стариков оказывается не только не комфортным, но и опасным для жизни. Но всерьез на них обратили внимание только после двух резонансных пожаров. В ночь на 9 апреля на западе Москвы загорелся дом престарелых "Третий возраст". Тогда в огне погибли четверо стариков, девять пострадали.

Потом полыхнуло в подмосковной Опалихе - здесь в ночь на 11 мая в частном хосписе для пожилых "Второй дом" в пожаре погибли девять постояльцев в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять были госпитализированы. В последующем две пенсионерки скончались в больнице. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных норм делает проживание во многих нелегальных домах престарелых не только не комфортным, но и опасным для жизни

Пансионат был нелегальным. По документам он проходил как обычный частный дом. Поэтому его не проверяли надзорные органы, в том числе не проводились и противопожарные проверки МЧС. Естественно, что в частном "приюте" не было обязательной для хосписов и домов престарелых тревожной кнопки подачи сигнала на пульт МЧС. Не было в здании запасных выходов, путей эвакуации для маломобильных граждан. Как сообщили в СКР, на допросе у следователя организатор нелегального хосписа Дмитрий Новиков полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он находится в СИЗО и ждет суда по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 11 человек. Стариков это уже не вернет. Но есть надежда, что конвейер заработков на престарелых все-таки удастся остановить.

Очевидно, что для решения этой проблемы требуются изменения на законодательном уровне, которые бы запрещали функционирование подобных смертельно опасных пансионатов и вводили уголовную ответственность за их создание.