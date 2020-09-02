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02.09.2020 09:52
Рубрика: Экономика

Россияне рекордно сократили расходы в 2020 году

Текст: Ирина Огилько
За первые полгода 2020 года жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тысячу рублей. Такие подсчеты сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным исследования, снижение трат москвичей стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года. Следом за москвичами на втором месте по размеру сэкономленных средств оказались жители Якутии, которые потратили на 28,7 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. На третьем месте рейтинга оказались жители Севастополя, траты которых уменьшились на 26 тысяч рублей. На четвертом месте среди бережливых россиян - жители Ямало-Ненецкого автономного округа, чьи расходы сократились на 19,1 тысяч рублей. Замыкает пятерку Краснодарский край, где стали меньше тратить на 18,9 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Шестое и седьмое места в рейтинге занимают калининградцы (-18,1 тысяч рублей) и жители Ханты-Мансийского округа (-17 тысяч рублей). На восьмом месте с сокращением расходов на 16,6 тысяч рублей дагестанцы. На девятом (-16,2 тысяч рублей) - жители Ставропольского края. Замыкают десятку самых бережливых жители северной столицы, петербуржцы сократили потребление на 15,9 тысяч рублей.

По данным исследования, в среднем каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тысяч рублей за первые шесть месяцев нынешнего года. Это максимальное значение с 2006 года. Как отмечают исследователи, в последние 13 лет расходы в январе-июле росли.

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