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"Села за стол - и всё": как умерла Ирина Печерникова

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    02.09.2020, 13:24
Текст:   Олег Усков

Стали известны шокирующие детали смерти Заслуженной артистки России Ирины Печерниковой.

По словам подруги актрисы, Ирине Викторовне стало плохо прямо за столом, когда они сели ужинать.

Напомним: звезда культовой драмы "Доживем до понедельника", где она сыграла главную женскую роль, разбив сердца советских мужчин, умерла 1 сентября - за день до 75-летия.

Актриса скончалась в своем доме в деревне под Ростовом Великим - в Ярославской области. Как рассказала KP.RU Нина, подруга Ирины Викторовны, смерть Печерниковой была мгновенной.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой

"Днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все", - вспоминает Нина. Она уточняет: когда приехали врачи, актриса была уже мертва.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в Грозном, откуда семья переехала в Москву. Служила в "Ленкоме", в Театре имени Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом театре.

В кино дебютировала в конце шестидесятых, сыграв далее на экране порядка тридцати ролей - "Первая любовь", "Щит и меч", "Любовь к трём апельсинам", "Вариант "Омега", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Два капитана", "34-й скорый".

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