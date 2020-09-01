Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника"

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась в возрасте 74 лет. До юбилея она не дожила один день.

Печальную новость сообщила подруга актрисы Нина Давыдова.

"Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", - приводит ТАСС слова Давыдовой.

Печерникова работала в "Ленкоме", Театре им. Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом.

В кино исполнила свыше 20 ролей. В том числе - в фильмах "Щит и меч", "Любовь к трём апельсинам", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил". Наиболее известна главной ролью в картине "Доживём до понедельника".

Сегодня же стало известно о смерти Народного артиста РФ Бориса Клюева.