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02.09.2020 09:11
Рубрика: Общество

Снова в школу: центры госуслуг и Главархив представили выставку о школьниках

Текст: Любовь Проценко
Ко Дню знаний на выставке "Моя семья - моя история" в 21 центре госуслуг открылась новая экспозиция, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- К новому учебному году мы подготовили для москвичей новую выставку - "Моя семья - моя история. Обучая развивай". Она создана на основе материалов, переданных горожанами в Главархив через центры госуслуг в рамках проекта "Москва - с заботой об истории". Гости экспозиции познакомятся с историями московских семей и биографиями талантливых педагогов, вложивших всю душу в дело жизни - передачу знаний, а также узнают необычные факты о школах и детских садах. Новая выставка открыта для горожан в 21 офисе "Мои Документы".

Узнать о новых профессиях подросткам поможет "Билет в будущее"

Блок "Обучая развивай" расскажет, как появились первые детсады и сколько лет было самому старшему участнику первой московской олимпиады по математике. Посетители выставки узнают и биографии преподавателей. Например, полковник Василий Гавриков воспитывал дочь дистанционно. Во время войны он остался в Москве, а его семью эвакуировали в Уфу, поэтому развитием ребенка он занимался через письма. В них он рассказывал маленькой Ирочке, что хорошо, а что плохо, хвалил ее или ругал за провинности.

Почему время отдыха школьников называли "собачьими днями"? Дело в том, что раньше у детей не было каникул совсем, им лишь давали отгул, чтобы помочь собрать урожай. Само слово "каникулы" произошло от латинского названия звезды Сириус - Каникула, что в переводе означает "маленькая собачка". Когда эта звезда появлялась на небе, то наступали самые жаркие дни, в которые отдыхали от повседневных работ, - "собачьи дни". Лишь позже появилось понятие школьные каникулы. Это один из интересных фактов, который представлен на выставке в центрах госуслуг.

На выставке также представлены аудио- и видеоинсталляции, которые перенесут посетителей в волшебный мир детства. Надев наушники, можно послушать басню "Мартышка и очки" Ивана Крылова, а фильм расскажет о появлении сказки и о том, в какие увеселительные забавы играли в прошлом. На сенсорном экране дети в игре "Собери портфель" попробуют самостоятельно собраться в школу, а взрослые проверят свою эрудицию, ответив на вопросы викторины.

Здоровье школьников проконтролирует специальная система

- "Москва - с заботой об истории" - уникальный проект, который помогает городу и его жителям сохранить память о важных событиях прошлого. Мы рады, что москвичи активно в нем участвуют. С начала акции в Главархив передали более 8 тысяч материалов, на основе которых, с согласия заявителей, мы создаем тематические экспозиции в центрах госуслуг, чтобы все посетители могли ознакомиться с подлинными источниками тех времен, - добавила вице-мэр.

Напомним, районные центры "Мои Документы" открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.

В регионах Общество Образование Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 1 сентября - День знаний

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