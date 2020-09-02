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02.09.2020 23:55
Рубрика: Власть

Собянин поздравил москвичей с наступающим Днем города

Текст: Любовь Проценко
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин обратился к жителям столицы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На День города в Москве будет аномально теплая погода

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года. На своем веку она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы". Он напомнил, как город и горожане пережили пандемию коронавируса, как "до сих пор мы волнуемся за жизнь и здоровье близких".

"Но главное, - продолжает мэр. - Мы снова ходим на работу и ездим в метро, отправляем детей в школу и гуляем в парках. Уверен, все плохое пройдет и забудется. Наш город вновь будет развиваться и процветать. Впереди - много важных дел и приятных забот. От всей души желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и успехов! С Днем рождения, любимая Москва"!

Для того же, чтобы поздравить с Днем города друзей, знакомых или всех москвичей сразу, Собянин предложил горожанам отправить открытку с помощью социальных сетей. С помощью этой открытки сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее. И эти открытки, по его словам, будут опубликованы на сайте мэра.

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