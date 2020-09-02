Тамбовские власти предложили выдавать детские удерживающие устройства тем, кто не имеет возможности купить их самостоятельно.

Работники перинатальных центров будут разъяснять мамам необходимость использования автокресел при транспортировке малышей. Тренинги включат в себя и профилактику дорожного травматизма. Ожидается, что ежегодно образовательной программой будет охвачено более 5 тысяч женщин.

- Надо подумать и о том, чтобы обеспечить малоимущие семьи автокреслами - например, на детей с 1,5 до 3 лет. Предоставлять их во временное пользование на безвозмездной основе. Всем мы, разумеется, выдать кресла не сможем, но какой-то сегмент - семьи, попавшие в трудную ситуацию, - думаю, получится, - предложил тамбовский вице-губернатор Арсен Габуев. Он объяснил, что власти намерены жестко контролировать вопросы детской безопасности, но, прежде чем штрафовать водителей, чьи дети катаются без автокресел, надо обеспечить их этими удерживающими устройствами - чтобы потом не было отговорок, что мы-де не имели возможности их купить.