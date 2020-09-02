​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться

В 20 тоннелях столицы изменили разметку со сплошной на прерывистую. Это позволит автомобилистам безопасно перестраиваться между рядами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Раньше автомобилисты сталкивались с проблемой: из-за сплошной линии они не могли обогнать слишком медленный транспорт и перестроиться на более удобную полосу для дальнейшего маневра - например, чтобы уйти на правый съезд.Теперь, если сразу после тоннеля есть съезд, можно перестроиться прямо в нем, а не как раньше - занимать нужный ряд еще до въезда.

Перестраиваться разрешили только там, где это безопасно - тоннель короткий и с хорошим обзором. Каждый участок был согласован с ГИБДД. Их определили в ходе тщательной аналитической работы. Учитывалась аварийность, освещенность, изгиб дорог.

Вместе с этим, в департаменте просят водителей быть особенно внимательными и не отвлекаться на телефон на таких сложных участках, как тоннели. Даже секундная потеря концентрации может стать причиной аварии.

Прерывистая разметка появилась