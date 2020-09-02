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02.09.2020 18:49
Рубрика: Экономика

​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

В 20 тоннелях столицы изменили разметку со сплошной на прерывистую. Это позволит автомобилистам безопасно перестраиваться между рядами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Раньше автомобилисты сталкивались с проблемой: из-за сплошной линии они не могли обогнать слишком медленный транспорт и перестроиться на более удобную полосу для дальнейшего маневра - например, чтобы уйти на правый съезд.Теперь, если сразу после тоннеля есть съезд, можно перестроиться прямо в нем, а не как раньше - занимать нужный ряд еще до въезда.

Перестраиваться разрешили только там, где это безопасно - тоннель короткий и с хорошим обзором. Каждый участок был согласован с ГИБДД. Их определили в ходе тщательной аналитической работы. Учитывалась аварийность, освещенность, изгиб дорог.

Вместе с этим, в департаменте просят водителей быть особенно внимательными и не отвлекаться на телефон на таких сложных участках, как тоннели. Даже секундная потеря концентрации может стать причиной аварии.

Прерывистая разметка появилась
  • В тоннелях Садового кольца: Октябрьском, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (Чайковском);
  • В Дорогомиловском тоннеле;
  • Тоннеле под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира;
  • Тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе;
  • Тоннеле на улице Нижняя Масловка;
  • Под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде;
  • Под Курским направлением Московской железной дороги на Варшавском шоссе;
  • В Беговом тоннеле на Третьем транспортном кольце;
  • Под Волгоградским проспектом на Люблинской улице;
  • В Нахимовском тоннеле;
  • Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте;
  • Тоннеле под 3 Нижнелихоборским проездом;
  • На развязке Каширского шоссе с Варшавским шоссе
  • В Ленинградском тоннеле;
  • Тоннеле под улицей Трофимова на проспекте Андропова;
  • В Артамоновском тоннеле на Аминьевском шоссе.
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