В Белгороде студент погиб после падения "люльки" на стройплощадке

В Белгороде по улице Есенина на строительной площадке оборвалась люлька подъемника с тремя молодыми людьми. Один из них умер в реанимации, еще двое - госпитализированы в областную детскую больницу.

Как сообщили в правительстве региона, ЧП на стройплощадке произошло в 19:50 накануне. По предварительным данным, у одного из пострадавших диагностировано повреждение позвоночника, и он находится в реанимации, состояние второго врачи оценивают как средней тяжести, он лечится в палате.

В правительстве области отметили, что причины и обстоятельства аварии выяснят в рамках расследования. Тем временем, в СК по региону заявили о том, что по факту смерти молодого человека завели уголовное дело. Как выяснилось, все трое - студенты одного из колледжей и на стройке оказались, чтобы подзаработать. На люльке они пытались спустить строительный мусор с седьмого этажа.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, назначены судебные экспертизы.