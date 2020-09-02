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02.09.2020 14:15

В Калуге увеличили социальные расходы

2 сентября состоялось заседание городской думы. Свидетельство о занесении в Книгу почета города Калуги было вручено Льву Михайловичу Лисицину.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

С 1967 по 1991 год Лев Михайлович участвовал в комсомольской, советской и партийной работе. В 1992 году был назначен директором института усовершенствования учителей. С 1994 года работал в администрации губернатора Калужской области на различных должностях от помощника заместителя главы администрации области до руководителя комитета кадровой политики, государственной и муниципальной службы. Под его руководством была создана система переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Почетными грамотами были награждены победители и призеры конкурса студенческих работ "Моя Калуга - вектор в будущее".

Фото: Калужская городская дума
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"На конкурсе был представлен ряд оригинальных проектов, посвященных благоустройству общественных территорий и детских площадок, - отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. - Совместно с руководством городской управы мы рассмотрим возможность их реализации".

Затем депутаты утвердили отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год и внесли изменения в бюджет текущего года. Доходная часть бюджета увеличивается на 209,7 млн. рублей за счет безвозмездных поступлений.

Изменяется ведомственная структура расходов. 90 миллионов рублей будет направлено на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. 12,7 млн. рублей выделяется на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

6,7 млн. рублей выделяется на организацию исполнения переданных государственных полномочий, 4,3 млн. рублей - на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан. 80,3 млн. рублей выделяется на реконструкцию дороги по улице Веры Андриановой. 11,6 млн. рублей будет дополнительно направлено на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3,2 млн. рублей направляется на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 4,8 млн. рублей выделяется на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 2,4 млн. рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, миллион рублей - на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства.

Фото: Калужская городская дума
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На 6 миллионов рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на предоставление гражданам права бесплатного и льготного проезда в городском электрическом транспорте. 3,6 млн. рублей выделяется на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта. Миллион рублей будет выделен на выполнение проектных работ по сносу объекта незавершенного строительства по адресу: бульвар Байконур, между домами № 3 и № 5.

Было принято решение о постановке на учет бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны сети ливневой канализации, водопроводные и канализационные сети, двухэтажное здание с гаражными боксами и артезианская скважина.

Также парламентарии согласовали сделки муниципальным предприятиям и приняли решение о назначении старост сельских населенных пунктов на территории муниципального образования "Город Калуга".

На заседании был затронут вопрос благоустройства территории в районе установленного в сквере 50-летия ВЛКСМ памятника паровозу. По словам заместителя городского головы - начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, работы по благоустройству прилегающей территории начнутся на следующей неделе.

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