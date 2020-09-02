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02.09.2020 14:03
Рубрика: Общество

В московских школах могут начать проводить уроки здоровья

Текст: Ангелина Зеленькова

Уроки по профилактике коронавирусной инфекции могут начать проводить во всех образовательных учреждениях столицы. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в ходе урока в школе №1234.

Фото: iStock
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Впервые такой урок прошел в 6В. На нем ребята узнали, как защитить себя от разных вирусов и укрепить иммунитет. "Мы должны сегодняшний урок сделать интересным, потому что, если все будет, как мы задумали, то этот урок будет потом тиражироваться на все московские школы, и он будет обучающим", - отметила Елена Андреева.

Она напомнила мальчишкам и девчонкам о том, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией детям и взрослым необходимо соблюдать правила, которые не позволят заразиться инфекцией. "Мы готовили школы Москвы к новому учебному сезону и хотели сделать все, чтобы дети учились не в онлайн-формате. Сейчас важно помнить о правилах, в том числе о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию, мыть руки с мылом, использовать санитайзеры, укреплять иммунитет", - добавила она.

В новом учебном году во всех школах столицы были приняты новые правила безопасности. На входе - температурный контроль, обеззараживание помещений бактерицидными лампами и максимальное разведение потоков учащихся.

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