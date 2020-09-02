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02.09.2020 10:08
Рубрика: Общество

В Московском зоопарке родились амурские тигрята

Текст: Ирина Огилько

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенного под Волоколамском, появились на свет четверо амурских тигрят. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

"Тигрята родились в мае, сейчас окрепли и набрали вес. Основной их рацион составляет материнское молоко, однако их начали прикармливать мясом", - рассказали в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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По данным гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, мама-тигрица долгое время не выпускала малышей из домика. Но специалистам удалось осмотреть тигрят и определить их пол. Оказалось, что родились два мальчика и две девочки. "Малыши абсолютно здоровы и очень активны. Мама до сих пор внимательно следит за ними: если ей кажется, что малышам угрожает опасность, она рыком призывает их вернуться в домик", - поясняет Акулова.

Всего в Центре проживают восемь амурских тигров. Когда тигрята начнут самостоятельно питаться и немного подрастут, их передадут в другие зоопарки.

Напомним, что амурский тигр находится под угрозой исчезновения, он включен в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы.

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