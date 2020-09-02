В Московском зоопарке родились амурские тигрята

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенного под Волоколамском, появились на свет четверо амурских тигрят. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

"Тигрята родились в мае, сейчас окрепли и набрали вес. Основной их рацион составляет материнское молоко, однако их начали прикармливать мясом", - рассказали в пресс-службе.

По данным гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, мама-тигрица долгое время не выпускала малышей из домика. Но специалистам удалось осмотреть тигрят и определить их пол. Оказалось, что родились два мальчика и две девочки. "Малыши абсолютно здоровы и очень активны. Мама до сих пор внимательно следит за ними: если ей кажется, что малышам угрожает опасность, она рыком призывает их вернуться в домик", - поясняет Акулова.

Всего в Центре проживают восемь амурских тигров. Когда тигрята начнут самостоятельно питаться и немного подрастут, их передадут в другие зоопарки.

Напомним, что амурский тигр находится под угрозой исчезновения, он включен в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы.