В Москве 16-летний хоккеист умер после падения с турника

16-летний хоккеист из Москвы скончался в результате травм, полученных им на даче в Тверской области после падения с турника.

Как сообщает "КП", 16-летний подросток вместе с родителями отдыхал на даче в деревне Медвежье Калязинского района Тверской области. Для поддержания спортивной формы он занимался на турнике, который был установлен в гараже. 23 августа во время очередного занятия он сорвался со снаряда, упал на бетонный пол вместе с турником и получил тяжелую травму головы.

Подросток был доставлен в одну из местных больниц, откуда его перевели в НИИ детской хирургии и травматологии Москвы с тяжелой черепно-мозговой травмой. Пострадавший впал в кому, ему была проведена неотложная операция. Однако 1 сентября подросток скончался. Следственный комитет по Тверской области начал проверку по факту произошедшего.