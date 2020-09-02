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02.09.2020 17:16
Рубрика: Экономика

В Москве на месте высотки заводоуправления "ЗИЛа" появится технопарк

Текст: Александр Мелешенко

В Москве на месте одного из самых узнаваемых зданий бывшего автогиганта "ЗИЛ" - высотки заводоуправления с эмблемой предприятия на крыше - появится новый промышленный технопарк. Бывшие заводоуправление, экспериментальный цех, конструкторское бюро и прилегающая к ним территория будут реновированы до конца 2023 года.

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"За последние 4-5 лет территория "ЗИЛа" существенно преобразилась, - напомнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Здесь реализуется два крупнейших в городе проекта по комплексному развитию, благодаря чему на этом месте появляется новый городской район со всей инфраструктурой. Теперь здесь появится и новый промышленный технопарк, в котором будет больше тысячи новых рабочих мест".

Существующее здание конструкторского бюро завода, которое также называют инженерным корпусом, сохранится и будет реконструировано. Среди прочего здесь планируется разрабатывать и производить автокомпоненты, в том числе для электротранспорта.

В создание технопарка "ЗИЛ" инвестор вложит 4 млрд рублей, он займет территорию площадью 4 га. Площадь зданий вырастет с 68 до 114 тысяч кв.м. Число новых рабочих мест составит почти 1,2 тысячи, причем абсолютное большинство из них будут предназначены для высококвалифицированных специалистов с высокой зарплатой.

Технопарку уже присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. По словам Ефимова, это позволит инвестору на 26% уменьшить региональный налог на прибыль, обнулить ставку налога на имущество, а арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастровой стоимости. "Эти меры поддержки дадут инвестору возможность предложить резидентам конкурентоспособные условия для локализации. Статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк "ЗИЛ", присвоен уже 14 проектам, совокупный объём инвестиций - более 30 млрд рублей", - говорит Ефимов.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Среди резидентов технопарка "ЗИЛ" будут современные научные, инжиниринговые и производственные компании. "Ввод инновационной площадки в эксплуатацию произойдёт не позднее 2023 года, на ней будут работать производители микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и другие, - уточняет глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кстати

На месте бывшего автозавода "ЗИЛ", напомним, в последние годы создается новый крупный район на несколько десятков тысяч жителей. Уже готовы многие жилые корпуса, спортивные арены мирового уровня, крупнейшая в стране школа на 2,5 тысячи мест, парк "Тюфелева роща" и другие объекты инфраструктуры.

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