В мире
02.09.2020 11:22
Текст: Алексей Чуриков

В Москве начались переговоры глав МИД России и Беларуси

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Максим Гучек/БелТА/ТАСС

В российской столице начались переговоры между главами внешнеполитических ведомств России и Беларуси, Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Руководитель белорусского МИД прибыл в Москву утром 2 сентября. Его рабочий визит будет однодневным.

Фото: iStock
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей страничке в Facebook опубликовала фотографию двух министров. "Сергей Лавров с белорусским коллегой в Москве", - написала она.

Ожидается, что Лавров и Макей обсудят актуальные вопросы внешнеполитической повестки, а также развитие ситуации в Беларуси. Кроме того, стороны вероятно проработают вопросы к анонсированной ранее встречи президентов двух стран, Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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