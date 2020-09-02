В Музее победы в среду вечером стартовал II Международный фестиваль "Дни военно-исторического кино". Сегодня к нему присоединится центр международной торговли (ЦМТ), где зрители смогут посмотреть фильмы о войне, включая недавнюю премьеру "Калашников", увидеть выставку "Летопись войны".

Фестиваль проходит уже второй раз и не случайно приурочен к дням празднования окончания Второй мировой войны. В этом году он также посвящен 100-летию известного актера, кинорежиссера и сценариста Сергея Бондарчука. "Отдавая дань уважения этому великому мастеру кинематографа, организаторы приняли решение, что фильмом закрытия фестиваля станет одна из самых эмоциональных работ мастера - "Они сражались за Родину", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦМТ.

Закроется фестиваль лишь 6 сентября, а пока у всех желающих есть возможность посмотреть старые и новые картины о войне и принять участие в других мероприятиях, причем совершенно бесплатно. Так, 4 сентября в ЦМТ в рамках фестиваля пройдет турнир по настольной игре "Великая Отечественная война" от разработчика видеоигр на тему отечественной истории Егора Козловского. Посмотреть полную программу фестиваля можно на сайте dvikfest.ru.