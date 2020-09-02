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02.09.2020 10:50

В Нововоронеже прозвенел первый звонок

1 сентября 2020 года в школах Нововоронежа - города-спутника Нововоронежской АЭС - прозвенел первый звонок.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

На торжественных линейках присутствовали первоклассники, а также ученики выпускных - 9-х и 11-х классов - и их родители. Руководители градообразующего предприятия, представители администрации Нововоронежа и общественных организаций пришли на праздник, чтобы поздравить школьников с началом нового, 2020-2021, учебного года.

Нововоронежская АЭС подарила своей подшефной школе № 1 новое покрытие для футбольного поля и оборудование для актового зала. Руководители предприятия пожелали школьникам, родителям и учителям, чтобы новый учебный год прошел в традиционном формате, чтобы каждому хватило сил и желаний для достижения своих целей, чтобы все были здоровы и счастливы.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже наградили победителей AtomSkills-2020

Учителей и учащихся школы № 4 поздравил заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин. От имени губернатора региона он вручил директору школы сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение мебели.

Впервые порог школы в 2020-2021 учебном году перешагнули 365 первоклассников. В рамках акции "1-е сентября - мы единая семья" каждый из них получил специальный учебный набор первоклассника от Нововоронежской АЭС.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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