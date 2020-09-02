В округах Бабушкинский и Марьино открываются территориальные избирательные комиссии

В столице стартовало досрочное голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов. По Бабушкинскому округу зарегистрировано 15 кандидатов, по Марьино - 11.

Те, кто по уважительной причине не может прийти на участок 13 сентября, имеет возможность отдать голос индивидуально со 2 по 12 сентября. Достаточно прийти в территориальную избирательную комиссию по месту регистрации и подать заявление на досрочное голосование.

Напомним, досрочно можно проголосовать и удаленно. Для этого надо подать заявку до 7 сентября по этой ссылке.