В расписании московских школ появились уроки здоровья

Одним из первых по расписанию у шестиклассников московской школы N1234 в среду стал урок здоровья. Им повезло: о том, как защитить себя от любой инфекции, им рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Правила поведения в условиях после пандемии уже всем хорошо известны. Маска, температурный контроль, обеззараживание помещений бактерицидными лампами... Но зачем так часто мыть руки, как призывают взрослые? Елена Андреева шестиклассникам объяснила: "Нужно "замочить" ковид в хорошем смысле этого слова, потому что вирус разрушается при мытье рук. А подстерегать он может везде - на поручнях в транспорте, даже в воздухе, если вокруг много людей".

Не все ребята знают о коварстве нового вируса: около 50 процентов детей переносят его бессимптомно и не подозревают, что они носители. "Ну а уж если есть симптомы - повышенная температура, чихание, кашель, затрудненное дыхание - однозначно не надо выходить из дома, а вызвать врача", - продолжала гостья. Добавив при этом, что не нужно стесняться выдать больного одноклассника. Вирус любит, когда болеют молча - так можно незаметно заразить целый класс. Классный руководитель должен знать о том, что кому-то из ребят нездоровится.

"Я и сама могу проводить уроки здоровья", - призналась после занятия Лиза Покрышкина. Шестиклассница не скромничает - во время изоляции и летом в соцсетях она проводила эфиры по профилактике коронавируса. Об этом уроке Лиза тоже обещает рассказать подписчикам, тем более что она самая первая задала вопрос главному государственному санитарному врачу столицы. Многих интересовала опасность инфекции для животных. "Если не помыть после улицы руки и погладить домашнего питомца, он может стать переносчиком инфекции. Его могут погладить родители или, к примеру, пожилая бабушка, для которой вирус особенно опасен", - объяснила Елена Андреева.

Все предпринятые меры безопасности в школах направлены на защиту не только от COVID-19, но и от сезонного гриппа. Эти два заболевания любят плохую погоду и осенью могут вернуться. Чтобы вновь не оказаться в изоляции, врачи советуют родителям не затягивать с вакцинацией школьников. Она стартовала 1 сентября - по всему городу открыто около 450 пунктов - в детских и взрослых поликлиниках, а также в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МФЦ.