АО "Восточный Порт" построит в Находке крытую ледовую арену

АО "Восточный Порт" заключило с администрацией Находкинского городского округа соглашение о строительстве крытой ледовой арены, сообщила пресс-служба компании.

Документ о реализации самого крупного социального и спортивного проекта в истории Находки подписали управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак и врио главы НГО Тимур Магинский. Ранее решение стивидорной компании поддержал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

АО "Восточный Порт" регулярно реализует различные социальные программы, и строительство ледового дворца в Находке стало приоритетным - о таком сооружении любители зимних игровых видов спорта мечтали давно.

Новый спорткомплекс построят на въезде в микрорайон Врангель на участке площадью свыше трех тысяч квадратных метров. Помимо работающей круглый год ледовой арены, там будет несколько спортивных залов и классов.

"В Находке много желающих заниматься хоккеем с шайбой, - рассказал Юрий Карабанов, директор спортивного комплекса "Восточник", одного из подразделений АО "Восточный Порт". - Пока занятия во Врангеле проходят зимой на открытой площадке, также арендуем закрытый зимний модуль. На базе новой ледовой арены можно будет создать детско-юношескую спортивную школу по хоккею, развивать фигурное катание и другие виды зимнего спорта. Аналоги подобных сооружений в Приморье есть только во Владивостоке и Уссурийске".

Решение о строительстве ледового спортивного сооружения во Врангеле было принято ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", в чьем управлении находится АО "Восточный Порт". ОАО "УГМК" много лет поддерживает развитие спорта, и буквально за несколько дней до подписания соглашения в Приморье была открыта ледовая арена, построенная на ее средства в Оренбургской области.

"Наша компания осознанно берет на себя столь почетную обязанность - построить во Врангеле крытую ледовую арену, - подчеркнул Вадим Байбак. - Мы несем ответственность не только перед нашими сотрудниками, но и перед местными жителями. Способствуя реализации социальных проектов Врангеля и Находки, "Восточный Порт" поднимает планку развития этих важнейших для Приморья территорий на качественно новый уровень".

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В прошлом году грузооборот терминала достиг 25,51 миллиона тонн. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным портом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению".

Для поддержки социальных проектов, в АО "Восточный Порт" учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Он работает по 12 программам: "Ветераны", "Волонтеры", "Дети", "Духовное развитие", "Здоровье", "Историческое наследие", "Команда Восточного", "Комфортная среда", "Культура", "Образование", "Социальная поддержка", "Спорт".

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"