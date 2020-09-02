Парламентарии посоветовали ребятам приступить к учебе с самого первого дня, чтобы сдать ЕГЭ на "отлично". "Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. После того как подтянешь фигуру, ты поднажми на литературу", - порекомендовали они. Еще депутаты напомнили, что не нужно курить и пить алкоголь, потому что "это не круто, это просто отстой". А "круто" - это "когда есть награды с математической олимпиады".
В конце "рэперы" предложили учащимся принять эстафету и прислать им видеоролики о школьной жизни.
Екатерина Чехова, учитель, Хабаровск:
- Важен не столько метод общения со школьниками, а результат. Я сама интересуюсь молодежным сленгом, и если слова не противоречат нормам морали, я ими с удовольствием пользуюсь в общении с детьми. Детям интересно общаться с людьми старшего возраста, которые "в теме". Поздравление неплохое, но выбор музыки, на мой взгляд, неверный. Рэпер в своих текстах пропагандирует курение марихуаны и другое. Поэтому можно было подыскать другую музыку и убрать звук выстрела в конце. А в целом очень позитивно, дети с удовольствием посмотрят.
Александр Марков, студент Хабаровского института железнодорожного транспорта:
- В такт не очень попадают, но для первого раза очень хорошо! Главное, забавно, без занудства. Я люблю рэп, рэп-баттлы, мои друзья тоже. В таком виде поздравление - просто огонь! Школьники Улан-Удэ должны оценить.
Наталья Голубева, мама второклассника, Улан-Удэ:
- Очень креативное обращение! Дети сейчас избалованы интернетом, поэтому в ногу со временем идти и говорить с ними на одном языке - это правильное решение!