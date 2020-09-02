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02.09.2020 17:45
Рубрика: Общество

И что такое круто

В Бурятии депутаты неожиданно обратились к школьникам на языке рэпа
Текст: Юлия Гарднер (Улан-Удэ)
Депутаты горсовета Улан-Удэ необычным образом поздравили школьников с началом нового учебного года. Они отказались от традиционных формальных приветствий и монотонных напутствий в официальных костюмах. Вместо этого, одевшись в толстовки и футболки, зачитали рэп под музыку американского рэпера Dr. Dre The Next Episode.
"Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься..." - обратились к школьникам рэповским речитативом депутаты горсовета Улан-Удэ. Фото: youtube.com / @baikal daily "Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься..." - обратились к школьникам рэповским речитативом депутаты горсовета Улан-Удэ. Фото: youtube.com / @baikal daily
"Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься..." - обратились к школьникам рэповским речитативом депутаты горсовета Улан-Удэ. Фото: youtube.com / @baikal daily

Парламентарии посоветовали ребятам приступить к учебе с самого первого дня, чтобы сдать ЕГЭ на "отлично". "Чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начать отжиматься. После того как подтянешь фигуру, ты поднажми на литературу", - порекомендовали они. Еще депутаты напомнили, что не нужно курить и пить алкоголь, потому что "это не круто, это просто отстой". А "круто" - это "когда есть награды с математической олимпиады".

В конце "рэперы" предложили учащимся принять эстафету и прислать им видеоролики о школьной жизни.

Как вам это?

Екатерина Чехова, учитель, Хабаровск:

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Никаких обнимашек: врач дал советы для школьников

- Важен не столько метод общения со школьниками, а результат. Я сама интересуюсь молодежным сленгом, и если слова не противоречат нормам морали, я ими с удовольствием пользуюсь в общении с детьми. Детям интересно общаться с людьми старшего возраста, которые "в теме". Поздравление неплохое, но выбор музыки, на мой взгляд, неверный. Рэпер в своих текстах пропагандирует курение марихуаны и другое. Поэтому можно было подыскать другую музыку и убрать звук выстрела в конце. А в целом очень позитивно, дети с удовольствием посмотрят.

Александр Марков, студент Хабаровского института железнодорожного транспорта:

- В такт не очень попадают, но для первого раза очень хорошо! Главное, забавно, без занудства. Я люблю рэп, рэп-баттлы, мои друзья тоже. В таком виде поздравление - просто огонь! Школьники Улан-Удэ должны оценить.

Наталья Голубева, мама второклассника, Улан-Удэ:

- Очень креативное обращение! Дети сейчас избалованы интернетом, поэтому в ногу со временем идти и говорить с ними на одном языке - это правильное решение!

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