Для сахалинских студентов введут кешбэк при перелетах по ДФО

В Сахалинской области введут кешбек для студентов при авиаперелетах по Дальнему Востоку. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Идея создания такой бонусной программы была выдвинута во время молодежного форума "ОстроVа", который стартовал 30 августа. Правительство области ее поддержало.

- Почему нам это интересно? Молодежь будет прилетать на Сахалин, возрастет вероятность, что в дальнейшем она будет сотрудничать уже в качестве инженеров, ученых, - цитирует РИА Новости Лимаренко.

Рабочие места найдутся для всех, заверил губернатор, ведь пока в регионе наблюдается дефицит кадров.

Прямыми авиарейсами из Южно-Сахалинска сейчас можно добраться до Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, а в Якутск попасть транзитом через Хабаровск.