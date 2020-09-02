Дмитрий Медведев пообещал Дальнему Востоку внимание властей

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по видеосвязи пообщался с Сахалином, где собрались участники Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020". Он заверил молодых людей, что государство будет делать все для развития дальневосточных земель и никогда не вступит в переговоры об их отчуждении.

Начался разговор с проблем и перспектив Дальнего Востока страны. Существует такая точка зрения, согласился замглавы Совбеза, что власти мало внимания уделяют региону, что необходимые деньги не выделяются. "Наверно, у каждого человека могут быть свои ощущения, но это не так на самом деле", - возразил он. Медведев вспомнил свои впечатления от первого визита в регион в 2000 году в качестве государственного должностного лица: все выглядело "кисло и приходило в запустение". "С тех пор прошло уже 20 лет, и, на мой взгляд, сделано за последние годы было весьма и весьма немало", - сказал он. Однако территория настолько обширна и разнообразна, что все проблемы за такой период решить невозможно. Там, где есть высокая концентрация людей, какие-то процессы идут быстрее, отметил зампред Совета безопасности. "Основная проблема Дальнего Востока, на мой взгляд, как раз сейчас в том, что дальневосточников мало, и мы стараемся всячески поощрять переезд людей из Центральной части России на Дальний Восток", - заявил Дмитрий Медведев.

О государственной политике в отношении Дальнего Востока говорит хотя бы тот факт, что для этих территорий сегодня существует отдельное министерство, работает специальный фонд развития. "Все инструменты есть. Чего не хватает? Не хватает, как обычно в государстве, денег", - признал он. Далеко не всегда на программы получается быстро собрать средства. Однако, уверен замглавы Совбеза, определенные и весьма неплохие результаты есть. "Целый ряд тех задач, которые не решались на протяжении десятилетий, все-таки сейчас начали решаться", - заметил он. "Мы делали все и будем делать для развития дальневосточных земель нашей страны, для того чтобы они были развитыми, комфортабельными для жизни тех людей, которые родились или связали свою жизнь с Дальним Востоком", - заверил Медведев.

Повышенное внимание к этим землям проявляет не только руководство России. В Японии до сих пор часть Курил считают спорными территориями, претендуя на четыре российских острова. Каждый визит туда высоких российских чиновников сопровождается нотами протеста из Токио. Иногда бывает и наоборот - в 2010 году Дмитрий Медведев в качестве президента приехал на Курильские острова в ответ на заявления японской стороны. Он собирался на Сахалин, а по поводу поездки на Курилы окончательного решения не было. Когда информация о визите стала распространяться и дошла до официального Токио, оттуда незамедлительно, как это происходит всегда, последовало заявление, что не потерпят такого от высшего должностного лица России. "В этой ситуации я был вынужден нажать кнопку на пульте и сказать: "Ну все, значит, собирайте команду, готовьте визит на Курилы". Потому что ответить на такие заявления можно было только действием, - поделился Медведев воспоминаниями. - Таким образом я впервые, в том числе благодаря негибкой позиции японского МИД, попал на Курильские острова".

Мы делали все и будем делать для развития дальневосточных земель нашей страны

Постоянную тяжелую реакцию официального Токио замглавы Совбеза считает напрасной. "Мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты - геополитические приоритеты, национальные приоритеты - также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы", - заверил он.

В России при этом всегда выступают за дружественные отношения с Японией, развитие сотрудничества и подготовку мирного договора. "Но не в результате отчуждения российских территорий. Это невозможно было и раньше", - подчеркнул зампред Совета безопасности.

Этот курс - на невозможность передачи каких-либо территорий России - теперь надежно закреплен и в Конституции страны. Причем в Основном Законе говорится не только о запрете отчуждения, а не допускаются даже такие обсуждения. За это может последовать уголовная ответственность, и в ближайшее время, полагает Дмитрий Медведев, такие нормы должны быть приняты. "В этом плане, я считаю, наши потенциальные разговоры - будущие и продолжающиеся - с нашими японскими партнерами даже облегчаются, поскольку они должны исходить из того, что действующая Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и не допускает даже самого обсуждения отчуждения каких-либо территорий. Этого не было и не будет никогда, - заключил замглавы Совбеза.

Между тем

Критикуя избирательные процессы в России, США в своем глазу бревна не видят, заявил Дмитрий Медведев. Участники слета спросили, кто из двух кандидатов на должность президента США - Дональд Трамп или Джо Байден - более эффективный и хороший руководитель. Замглавы Совбеза в разное время имел возможность общаться с обоими. "Каждый из них по-своему весьма интересная личность, но, как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом", - подчеркнул он. Именно американский народ должен решить, кто будет управлять этой ведущей мировой державой, с которой, по его словам, для нашей страны отношения очень важны, но строятся они сейчас весьма непросто и в значительной степени деградировали. "Мы считаем, что в этом, к сожалению, их вина и нет нашей вины", - отметил Медведев.

Стараясь не вмешиваться в американские выборы, замглавы Совбеза тем не менее обратил внимание, что США любят - иногда даже, может, справедливо - критиковать российские выборы за разные проблемы. "В своем глазу они, естественно, никакого бревна не видят", - сказал Дмитрий Медведев, указывая на американскую избирательную систему.

"Вряд ли можно сейчас найти страну, где на основе действующего законодательства к власти может прийти президент, за которого проголосовало меньшинство избирателей, а в Америке это возможно, поскольку выборы являются не прямыми, а ступенчатыми", - пояснил он. И за последние годы было несколько случаев, когда к власти приходил президент, за которого проголосовало математически меньшее количество граждан. Но, рассказал зампред Совбеза, в США к такой системе привыкли, и на этом подобные дискуссии с ними обрываются.