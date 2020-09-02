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Рубрика: Власть

Тепличные условия

Михаил Мишустин дал поручения по развитию Дальнего Востока
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Дальний Восток станет ближе - не территориально, а технологически - после того, как будут реализованы поручения премьер-министра Михаила Мишустина по итогам его шестидневной поездки на Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В ходе этой поездки глава кабмина познакомился с жизнью ДФО и проблемами, которые требуют незамедлительного участия федерального правительства.

"Принято решение поддержать ряд важных проектов в здравоохранении: по финансированию первого этапа строительства Камчатской краевой больницы, завершению реконструкции Магаданского областного онкологического диспансера и оснащению Чукотской окружной больницы", - рассказал Михаил Мишустин о поручениях на совещании с вице-премьерами. Координацией этой работы займутся вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин. На ближайшие восемь лет правительство сохранит в дальневосточных регионах стимулирующие тарифы на электроэнергию. "Это касается тех, кто подсоединен к сетям с низким уровнем напряжения: небольших магазинов и офисов, частных потребителей, - малого и среднего бизнеса на сетях со средним напряжением, а также резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, изолированных энергосистем округа", - перечислил Мишустин. Поддержку получат инвесторы, которые будут строить или модернизировать электростанции в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии. "Также до 14 октября прошу предоставить в правительство согласованный план-график газификации дальневосточных регионов", - поручил глава кабмина.

Фото: РИА Новости
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До 1 ноября должна быть подготовлена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ), в том числе для целей газификации и энергообеспечения регионов страны, инвестиционных проектов и других потребителей. К ее разработке министерства привлекут "Газпром" и "НОВАТЭК". В этот же срок необходимо разработать комплекс мер господдержки при локализации оборудования для использования СПГ.

Развитие Дальнего Востока - одна из главных задач правительства

Михаил Мишустин обратил внимание на сложности с обеспечением территорий доступным продовольствием. "Важно снизить зависимость региона от импорта овощей", - отметил он. Для этого предлагается запустить механизм господдержки проектов по строительству тепличных комплексов. "Надо, чтобы все дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации, - заявил премьер. - Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией". Курировать это будет зампред Виктория Абрамченко.

"Развитие Дальнего Востока - одна из приоритетных задач правительства. Прошу постоянно держать руку на пульсе, чтобы жители Дальнего Востока, а также бизнес чувствовали нашу поддержку", - указал премьер.

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