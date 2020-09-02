На Камчатке атомная подлодка вышла в море под прикрытием

В камчатском городе Вилючинске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по противодиверсионной обороне. Во время него военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) обеспечили безопасный выход атомной субмарины из пункта базирования.

На противодиверсионных катерах и быстроходных лодках они сопровождали подлодку при прохождении узких участков и прибрежных мелководных районов.

- Кроме того, в ходе учения были отработан поиск и уничтожение разведывательно-диверсионных групп "противника", проведены стрельбы из специального подводного оружия, - начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Попутно специалисты отряда ПДСС обследовали акваторию бухты Крашенинникова на предмет возможных тайников и закладок диверсантами условного противника.