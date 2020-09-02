На Камчатке из-за отца маленький ребенок упал с балкона

В Петропавловске-Камчатском задержан 35-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство малолетнего (пункт "в" части второй статьи 105 УК РФ).

По данным следственного управления СК РФ по Камчатскому краю, пьяный отец, находясь на застекленном балконе, поставил полуторагодовалого сына на подоконник и, отпустив руки, перестал его держать. Мальчик выпал из окна второго этажа и получил множественные телесные повреждения и открытую черепно-мозговую травму.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Следователи дадут оценку действиям матери пострадавшего, которая в момент трагедии была в квартире, а также органам опеки и попечительства.