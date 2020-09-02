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02.09.2020 20:06
Рубрика: Общество

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Празднование окончания Второй мировой началось с Дальнего Востока
Текст: Татьяна Дмитракова, Инесса Доценко, Ольга Журман, Дина Непомнящая ("Российская газета", ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
В Южно-Сахалинске сахалинские и московские историки, участники движения "Волонтеры Победы" и форума "ОстроVа", провели международный урок Победы.
Фотографии напоминают хабаровским фронтовикам о тяжелых днях войны и радости Победы. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска Фотографии напоминают хабаровским фронтовикам о тяжелых днях войны и радости Победы. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска
Фотографии напоминают хабаровским фронтовикам о тяжелых днях войны и радости Победы. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Мероприятия, посвященные Победе в мировой войне, начались здесь задолго до 3 сентября. В конце августа волонтеры вышли на улицы городов и сел, чтобы раздать муаровые ленты.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Югре началось празднование 75-летия окончания Второй мировой войны

- Все знают, что символ Победы в Великой Отечественной войне - Георгиевская лента. Но мало кому известно, что символом окончания Второй мировой стала муаровая, которая была на колодке медали "За Победу над Японией". Эту награду получили два миллиона советских солдат и офицеров, - рассказывает сотрудник Сахалинского молодежного ресурсного центра Леонид Гаранин.

Всего на островах раздадут около 100 тысяч лент. Муар украсят праздник и в Приморье - лентами будут украшены растения для всероссийской акции "Цветы памяти", которая состоится 3 сентября.

В Приморском крае окончание Второй мировой войны начали отмечать проведением квеста "Дальневосточная Победа".

- Это специально разработанная игра, адаптированная к проведению в городских пространствах и в пределах образовательных организаций по мотивам Второй мировой войны с использованием основных фактов и событий боевых действий против японских милитаристов на Дальнем Востоке в августе - сентябре 1945 года, - говорит министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Моряки Тихоокеанского флота примут участие в открытии обновленного мемориала воинам - освободителям Курильских островов в Петропавловске-Камчатском. Теперь на нем закреплено 26 гранитных плит, на которых увековечены имена 1068 погибших воинов. Мемориальные плиты изготовили в Карелии, и для того, чтобы они вовремя прибыли на Камчатку, глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин обратился за помощью к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Тот распорядился доставить детали памятника на полуостров самолетом Ил-76 Военно-транспортной авиации.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин расширил круг получателей выплат к 75-летию Победы

Утром в Южно-Сахалинске на площади Победы пройдет военный парад. Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники боев за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.

Над центральными улицами Хабаровска пролетит военная авиация: истребители Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8-АМТШ и Ка-52, транспортники Ан-26, Ан-12 и Ту-134 - всего 30 единиц. По городским улицам торжественным маршем пройдут военнослужащие, а также юнармейцы и кадеты.

Цветы и венки возложат к Вечному огню, к памятным стелам и мемориалам во всех дальневосточных городах и поселках. А финальным событием праздника станут концерты и праздничные салюты.

В регионах Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Сахалинская область Курильские острова ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский ДФО Приморский край Вторая мировая война 75 лет Великой Победы

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