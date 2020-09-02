У мэра Биробиджана обнаружили коронавирус

В Еврейской автономной области у главы Биробиджана Александра Головатого подтвердился положительный диагноз на COVID-19. Об этом руководитель сообщил на своей странице в Instagram.

"В воскресенье почувствовал недомогание, думал, что простыл из-за погоды. Температура была высокой, болели суставы, заклинило спину. В понедельник у меня взяли тесты на коронавирус и сегодня диагноз подтвердился. Это шокировало", - рассказал Александр Головатый.

Мэр вместе с семьей будет находиться дома две недели на самоизоляции. Он призвал всех соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и быть бдительными.

В мае мэр Биробиджана и глава ЕАО уже уходили на самоизоляцию, но тесты на инфекцию были отрицательные.

Всего в регионе выявлено 639 случаев коронавируса, 563 пациента выздоровели, девять скончались.