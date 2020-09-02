В Бурятии пьяный мужчина отрубил пальцы пятилетней племяннице

Житель Бурятии топором отрубил пальцы на руке пятилетней племяннице. По данному факту республиканское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 31 августа ребенок вместе с отцом и дядей отправился на покос неподалеку от своей деревни в Прибайкальском районе. Однако пошел дождь и мужчины, расположившись в лесу, принялись за спиртное. 47-летний дядя дал девочке мобильный телефон. Она играла с ним и случайно уронила, повредив его.

"Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве", - сообщает пресс-служба следственного управления.

Девочку домой привел выпивший отец, после чего ее госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачам удалось пришить один пальчик.

Ночью дядя вернулся к месту происшествия, где его задержали правоохранители. Известно, что он был ранее судим. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тем временем детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина взяла на контроль ситуацию с девочкой. На своей странице в социальной сети она написала, что в семье есть другие несовершеннолетние дети.