В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.

У мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Возможна опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье - до семи. На южном побережье подъем уровня моря может достичь критических отметок.

Прогнозируется, что наибольшее влияние тайфун окажет на юго-запад и запад края, там ожидаются сильные и очень сильные дожди с ветром местами до 28 метров в секунду.

Специалисты просят население оставаться дома, не выходить на рыбалку, не оставлять автомобили вблизи рекламных конструкций и деревьев. Владельцам маломерных судов рекомендуется не выходить в море.