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02.09.2020 08:11
Рубрика: Происшествия

В Приморье рекомендовано освободить школьников от занятий из-за тайфуна

Текст: Ольга Журман

На Приморье надвигается супертайфун "Майсак". В связи с этим губернатор Олег Кожемяко рекомендовал освободить детей от занятий в школе 3 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

"Прошу министра ГО и ЧС согласовать рекомендации главам муниципальных образований, где будет сильный ветер: в первую очередь Хасанского района, Владивостока, Артема, Шкотово и Находки. По посещению детей возможно ввести ограничения, поскольку по возвращении из школ начнется самый пик прохождения ветра. В это время лучше находиться дома", - подчеркнул Олег Кожемяко.

Тайфун придет, как прогнозируется, на южные и западные районы Приморья. Ожидаются сильные осадки до 40 миллиметров, в отдельных районах - свыше 50 миллиметров. На реках прогнозируются подъемы воды. Большую опасность будет представлять ураганный ветер до 37 метров в секунду. Такого урагана, по словам спасателей, не было давно.

Кроме этого приводятся в готовность силы и средства, которые будут задействованы в ликвидации последствий удара стихии.

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