Забайкальский авиатор попал в Книгу рекордов России

Новый рекорд России установил авиатор из Читы Леонид Кулеш. За один час забайкалец совершил 107 взлетов и посадок на сверхлегком самолете гражданской авиации ЕЭ СВС "Dragonfly".

"Рекордный полет теперь стал не только моим личным достижением, но и рекордом, зафиксированным в Книге рекордов России", - сообщил мужчина на своей странице "ВКонтакте", прикрепив ссылку на публикацию и видео, где запечатлено его достижение.

На кадрах, ускоренных в пять раз, хорошо видно, как самолет взлетает в небо, делает круг и опускается на землю, а потом снова и снова повторяет маневр. Диаметр круга составил примерно 80-100 метров, а высота была близкой к минимальной.

Такой полет был давней задумкой Леонида. Он собирался совершить 100 взлет-посадок, но удалось даже перевыполнить план. Для самолета, по его словам, такое упражнение не было сложным, поэтому техника не дала сбоев. А вот для самого пилота многократные взлеты и посадки стали испытанием на выносливость и концентрацию внимания. К тому же авиатор решил усложнить себе задачу, сменив любимый "левый" круг полетов на менее привычный "правый".

"Обязательным условием каждой из посадок было одновременное касание трех колес самолета о землю. Сущность этого геометрического положения в том, что самолет на данной скорости без добавления мощности силовой установки и увеличения скорости движения уже не может лететь, что можно считать наступившим состоянием посадки. Взлетом нужно считать отрыв самолета от поверхности земли (всех опор шасси). Посадки и взлеты проводились в одно и то же место", - отметил рекордсмен.