Трубопроводный транспорт - важнейшее связующее звено между добычей и переработкой нефти. Трубопроводы проложены по всей стране, они проходят на территориях со сложным климатом, экстремальными температурами, под водой, в болотистой местности. В сотнях, а порой и в тысячах километров от населенных пунктов. Но сами трубы - лишь часть мощной системы, включающей сложнейшие производственные объекты. Системы, которая должна функционировать бесперебойно, безаварийно и безопасно.

Сбоев не бывает

Для тех, кто трудится в отрасли, слова "бесперебойная и безаварийная работа" - не пожелание и даже не цель, а, без преувеличения, образ жизни.

- Ну а может ли быть иначе? - говорит заместитель главного инженера - начальник управления безопасности труда и производственного контроля АО "Транснефть-Урал" Рустам Шайхутдинов. - Представьте, что выходит из строя магистральный насос: агрегат размером с малолитражку, перекачивающий за час столько нефти, сколько едва ли увезут два железнодорожных состава. Конечно, есть резервное оборудование, но мы делаем все возможное, чтобы никаких сбоев не допускать. Потому что лучше предупреждать, чем устранять последствия.

Но это только сказать легко, а вот сделать не так просто. Ведь производственные объекты АО "Транснефть - Урал" расположены на территории восьми регионов России, а еще - в Северном Казахстане, и расстояние между самыми удаленными из них - более полутора тысяч километров. А среди станций есть такие, территорию которых не обойдешь и за день. Впрочем, даже на небольших производственных объектах счет технологическому оборудованию идет на многие десятки единиц. При этом и сами магистральные трубопроводы, и перекачивающие станции относятся к категории, коротко определяемой как ОПО - опасные производственные объекты. Таких в АО "Транснефть- Урал" - 101.

За безопасность отвечает каждый

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Урал"

Для контроля условий труда, содержания и эксплуатации ОПО в "Транснефть - Урал" проводятся комплексные и целевые проверки. Не только потому, что так положено по закону, но и потому, что этого требует здравый смысл. При выявлении недочетов их тут же устраняют. Выборочные повторные проверки позволяют убедиться, что все исправлено. Только за семь месяцев текущего года специалисты отдела промышленной безопасности и производственного контроля (ОПБиПК) провели 104 целевые проверки структурных подразделений. А специалисты служб промышленной безопасности во всех шести филиалах предприятия - еще более 1300 проверок соблюдения требований промышленной безопасности по 21 направлению. Сюда входит проверка резервуарных парков, механотехнологического оборудования, зданий и сооружений, организации и безопасного производства ремонтных работ и так далее.

- Когда мы приходим с проверкой на объект, например, на нефтеперекачивающую станцию, то должны в первую очередь оценить: все ли здесь сделано для того, чтобы избежать инцидентов и травматизма? - продолжает Рустам Шайхутдинов. - Конечно, мы анализируем статистику: в графе учета тех или иных происшествий стоит ноль - все необходимые меры приняты. Но регулярный контроль нужен: доверяй, но проверяй.

Список требований к специалистам, осуществляющим производственный контроль, серьезный: высшее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта - "эксплуатация магистральных трубопроводов", пройденная аттестация по промышленной безопасности с учетом эксплуатируемых ОПО, стаж работы на таких объектах не менее трех лет. От взгляда специалистов с подобным опытом и уровнем подготовки едва ли что укроется. Вот только находиться везде одновременно они не могут. И поэтому в обеспечение промышленной безопасности вовлечен каждый работник предприятия.

- У нас слишком большое хозяйство, чтобы контролировать его состояние могли только специалисты по промышленной безопасности. Поэтому каждый работник на своем месте вносит вклад, чтобы все работало, как надо. Причем для этого ему не требуется выполнять ничего сверх своих профессиональных обязанностей: нужно лишь соблюдать технологическую дисциплину и требования инструкций, - говорит Рустам Шайхутдинов.

В "Транснефти" разработан большой массив нормативно-технической документации, которая направлена именно на предупреждение разного рода происшествий. Соблюдение этих норм и правил гарантирует, что и работники будут в безопасности, и производственный процесс не прервется. Предупреждение травматизма - вот та главная цель, которой подчинена в конечном итоге вся работа в области промышленной безопасности и производственного контроля. Именно поэтому сотрудник не просто может, а обязан остановить работу, если что-то вдруг пойдет не так. Проводят среди работников и устные опросы для проверки знаний в части эксплуатации оборудования.

Технологии в помощь

На службе промышленной безопасности сегодня и современные технические средства. Особенно они помогают при контроле проведения плановых ремонтных работ на линейной части. Трубопроводы пересекают степи и горы, леса, болота, реки (только переходов через реки и иные водные преграды в зоне ответственности "Транснефть - Урал" - 195!). Замена участков нефтепровода, установка новой задвижки, подключение к системам телемеханики или электрохимической защиты - для проведения этих работ нефтепроводчики могут отправиться в самые глухие уголки, и, конечно, специалисты по промбезопасности их сопровождают. На страже промышленной безопасности, например, системы видеофиксации, которыми сейчас оборудована вся специальная техника предприятия. Установленные на экскаваторах, бульдозерах, трубоукладчиках видеокамеры фиксируют все происходящее и вокруг машин, и в кабинах.

На объектах АО "Транснефть-Урал" не было допущено ни одной аварии.

Компетентно

Роман Ковалев, генеральный директор

АО "Транснефть - Урал":

- 2020 год в компании "Транснефть" объявлен Годом промышленной безопасности и производственного контроля. Но внимание к этим вопросам у нас всегда особое. Своевременная замена оборудования и повышение его надежности, обеспечение безопасной и безаварийной работы, организация эффективного производственного контроля, поддержание высокой готовности аварийно-спасательных формирований, оснащение их современными техническими средствами, стимулирование личной и коллективной ответственности работников к соблюдению требований - все это позволяет нам обеспечивать высокий уровень промышленной безопасности.

Цифра

104 проверки провели специалисты ОПБиПК АО "Транснефть - Урал" в 2020 году.

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