Соревнования военных инженерных подразделений "Безопасный маршрут" (одно из направлений международных игр "АрМИ-2020"), которые завершились на днях в городе Кстове (Нижегородская область), прошли в закрытом для зрителей формате.

Но для воспитанников центров юнармейской подготовки Борского городского округа организаторы соревнований сделали исключение - сорок ребят стали свидетелями захватывающих испытаний. А через день с ответным визитом в борский центр "Юнармии" приехали делегации стран - участниц соревнований. Напомним также: 9 мая 2019 года в параде на Красной площади "Юнармию" представляли исключительно борские дети.

- Наших ребят приглашали на парад Победы в Москву и в этом году, но из-за карантина, понятно, все отменилось, - говорит Наталья Оленева, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации городского округа Бор.

За что такая честь?

Так за что же борским юнармейцам такая честь? На днях министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что движение "Юнармия" объединяет без малого 760 тысяч подростков по всей стране, а создаваемые юнармейские центры призваны заменить ранее существовавшие дома пионеров. Таких центров в России уже 46, но первые из них появились в Борском городском округе.

На Бору все началось с одного неравнодушного человека - ветерана войны в Афганистане, директора школы Николая Лезова. Сначала он создал движение "Голубые береты", а в 2016 году - юнармейский отряд "Витязь".

- Теперь у нас 1546 юнармейцев и три центра "Юнармии" - в школах N 1, 12 и Кантауровской, - рассказывает Наталья Оленева. - Массовый приток начался с 2016 года, когда мы на общегородском родительском собрании рассказали о движении, представили программу дополнительного образования "Юнармеец". Тогда же наш отряд "Витязь" принял присягу. С 2017 года отряды сформированы уже в каждой школе.

По словам Натальи Оленевой, интерес к юнармейскому движению они поддерживают постоянными массовыми (и не только) мероприятиями. Среди них - акция "Свеча памяти" (к 22 июня), несение вахты на посту N 1 у Вечного огня, военно-спортивная игра "Зарница", профильные смены в лагерях (в том числе в "Артеке"), юнармейские елки, участие в парадах Победы. Борская "фишка" - "Звездный призыв" - парад лучших юнармейцев на недавно построенной площади Георгия Победоносца. Почетный гость этого парада - митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

- В "Артек" от нас ежегодно уезжают около 50 ребят, - продолжает Наталья Оленева. - Недавно девочка из отряда "Витязь" привезла оттуда "Голубой берет" - самую почетную награду "Артека" среди юнармейцев. Она присуждается по итогам голосования самих ребят. Все это поднимает престиж движения, с каждым годом у нас все больше школьников приобщается к "Юнармии". Вы бы видели, с каким восхищением дети смотрят на наших юнармейцев, когда они в форме и строем идут по городу!

По словам родителей школьников, открытие комнат "Юнармии" еще больше повысило популярность движения - дети быстрее вливаются в него, когда могут своими руками потрогать каски, автоматы и другие предметы времен Великой Отечественной войны. Притягивают "новобранцев" и красочно оформленные стенды об истории края, о героях малой родины.

- Не могу не упомянуть и о другом важнейшем аспекте движения - наставничестве, - добавила Наталья Оленева. - Это когда "Юнармия" берет под свое крыло так называемых неблагополучных ребятишек. Есть у нас примеры, когда такие дети, пройдя военно-патриотическую подготовку, снимаются с учета в полиции, начинают нормально учиться и в целом социализируются. Это, я считаю, огромный успех.

"Гвардеец" - лучший

Лучшим центром "Юнармии" в округе считается комната в школе N 1, посвященная выпускнику этой школы Дмитрию Сябаеву. Он героически погиб в 1996 году в Чечне, прикрыв своих товарищей от пуль террористов. Здесь хранятся его краповый берет и орден Мужества, другие личные вещи. Здесь же находится парта его имени, за которую могут сесть только лучшие ученики.

В основное время в центре проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Помещение оформлено в официальном стиле юнармейского движения: в комнате экспонаты с раскопок, новейший электронный тир, красивые стенды с множеством полезной информации, шесть автоматов Калашникова, которые изучают здесь же, на партах. Сюда чуть ли не каждый день приводят гостей на экскурсии, на прошлой неделе в центре встречали делегации из Вьетнама, Узбекистана и Беларуси.

- Это комната нашего отряда "Гвардеец", - пояснил начальник штаба "Юнармии" школы N 1 Александр Хохлов. - Отряд принимает участие во всех торжественных мероприятиях города. Сажаем деревья, поздравляем ветеранов, проводим "Зарницы". У нас все как в армии - тактическая, огневая, строевая подготовка, рукопашный бой, история России. Четыре дня в неделю после уроков. Ходим в наш тренажерный зал, школьный бассейн. Кстати, на недавних областных соревнованиях заняли первое место по плаванию.

К службе готовы

Многие юнармейцы из школы N 1 хотят связать свою дальнейшую жизнь с военной службой. Например, ученица 11-го класса Аня Мельникова и ученица 9-го класса Даша Разина. Кстати, они принимали участие в параде в Москве. Говорят: когда понимаешь, что на тебя будут смотреть сотни ветеранов, то приходит второе дыхание и усталости как не бывало.

Девушки хорошо учатся (у Даши еще и второй юношеский разряд по шахматам), участвуют во всех школьных мероприятиях. А с автоматом как управляются! Руки мелькают словно в ускоренной съемке.

- Я получаю удовольствие от занятий в "Гвардейце". Может, из-за генов - у меня родители, бабушка и дедушка военные, - улыбается Аня.- Меня всегда привлекала идея защиты Родины. Любимая книга - "Война и мир" Толстого.

- А я с дедушкой часто смотрю советские и русские фильмы про войну,- подключилась Даша.- Почему-то с детства хотела, с трех лет, пойти в полицию. Нравится разбирать оружие, Строевая подготовка, стрельба, метание гранат... Сейчас хочу поступить в военный вуз.

Прямая речь

Эльвира Чурашова, заместитель директора школы № 1 Борского городского округа:

- Я уверена, что за "Юнармией" большое будущее. Жаль, что такой предмет, как начальная военная подготовка, ушел из школ. Но уроки в "Гвардейце" его, по сути, заменили: дети (а их у нас в отряде уже 170, и поток желающих увеличивается с каждым днем) занимаются с огромным удовольствием. Если говорить о каких-то льготах, то пока у наших выпускников есть только преимущества при зачислении в спортивные и военные вузы. Так, недавно наш ученик поступил в Институт военного образования при Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, будет военным переводчиком. При зачислении ему засчитали целых пять балов за участие в "Юнармии". Что касается других привилегий, я надеюсь, что когда-нибудь занятия в "Юнармии" приравняют к армейской службе, почему бы нет?

Справка "РГ"

"Юнармия" - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, зарегистрированное 29 июля 2016 года. Среди учредителей движения - ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, ЦСКА. В рядах движения можно состоять с 8 лет до 18.

Организация зарегистрировала газету "Юнармия" и журнал "Юнармеец". Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Символ - красно-белый орел. Официальный гимн движения - песня "Служить России" (авторы Эдуард Ханок и Илья Резник).